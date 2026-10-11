River venció a Estudiantes de Río Cuarto, que perdió la categoría

Con un gol de Marcos Acuña, el Millonario ganó 1 a 0 y entró en puestos de clasificación a los playoffs. El equipo cordobés jugará la próxima temporada en la Primera Nacional.
Deportes11/10/2026 Oscar A. Canavese

River le ganó 1 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto este sábado 10 de octubre, por la duodécima fecha del Torneo Clausura. La derrota dejó al equipo cordobés sin posibilidades matemáticas de mantenerse en la máxima categoría y confirmó su descenso a la Primera Nacional.

River venció a Estudiantes de Río Cuarto, que perdió la categoría

Marcos Acuña marcó el único gol del encuentro a los seis minutos del primer tiempo. Esa ventaja temprana le alcanzó al Millonario para quedarse con los tres puntos y ubicarse en puestos de clasificación a los playoffs.

Para Estudiantes, el resultado selló su regreso a la segunda categoría del fútbol argentino, donde competirá la próxima temporada. El León del Imperio quedó último en la Zona B, con apenas seis unidades, y ya no tiene chances de evitar la pérdida de la categoría.

Tras el descenso, el presidente de Estudiantes de Río Cuarto, Luis Amor, se refirió a las dificultades que atravesó la institución para competir en Primera División. “Se nos hizo cuesta arriba poner el pie en la categoría”, expresó en declaraciones a Cadena 3.

El dirigente también sostuvo: “No estamos en condiciones igualitarias de competir”. Sus palabras reflejaron la evaluación de la conducción del club sobre el paso por la máxima división, que terminará con la vuelta a la Primera Nacional.

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