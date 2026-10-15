El gobernador Maximiliano Pullaro inauguró este jueves el nuevo edificio del Centro de Salud N° 13 de Arroyo Leyes, ubicado a metros de la Ruta 1. Según informó el Gobierno provincial, la obra demandó una inversión superior a los 3.330 millones de pesos, financiada íntegramente con recursos santafesinos.

El establecimiento brindará atención de lunes a viernes, de 7 a 18. Su equipo estará integrado por médicas generalistas, psiquiatra, psicóloga, odontóloga, personal de enfermería y agentes sanitarios. Las extracciones bioquímicas tendrán derivación al Cemafe, de acuerdo con la información oficial.

El edificio cuenta con más de 600 metros cuadrados cubiertos y otros 136 semicubiertos. Incorpora consultorios, enfermería, farmacia, sala de observación, consultorio odontológico y espacios complementarios para las tareas cotidianas. Las instalaciones están destinadas a mejorar las condiciones de atención de los pacientes y de trabajo del personal sanitario.

La distribución incluye dos circulaciones diferenciadas: una para el público, conectada con los sectores de espera, y otra para el personal. También se construyeron un acceso específico para ambulancias, rampas accesibles, veredas reglamentarias y un cerco perimetral, además de incorporar señalética, equipamiento urbano y parquización.

La infraestructura se completa con iluminación exterior, alumbrado público, un grupo electrógeno y un sistema de abastecimiento de agua mediante perforación y tanques de reserva.

El centro se integra a la red sanitaria de la zona, que también comprende al Centro de Salud “Rincón Potrero”, destinado a la población de la vecinal homónima y del barrio Villa Juana. Otro establecimiento de esa red es el Samco de San José del Rincón, que dispone de atención las 24 horas.

Durante el acto, la ministra de Salud, Silvia Ciancio, destacó que el edificio fue pensado y planificado junto con un equipo sanitario. Según expresó, constituye un nuevo eslabón del trabajo en red del sistema provincial, con la comunidad como protagonista.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, sostuvo que la obra permitirá acompañar el crecimiento de Arroyo Leyes. Al describir las prestaciones previstas, mencionó puestos de internación, consultorios, farmacia, ambulancias y atención primaria.

Pullaro vinculó la inauguración con su decisión de terminar las obras iniciadas por distintas gestiones. También afirmó que Santa Fe posee el sistema de salud público “más fuerte y más robusto” del país, una valoración formulada durante su discurso.

En su intervención, el gobernador aseguró que en los primeros 34 meses de gestión se realizó más obra pública que en los ocho años anteriores. Defendió esa inversión por su aporte al empleo, el desarrollo y la igualdad entre localidades. Del acto participaron además el presidente comunal, Eduardo Lorinz, el senador por el departamento La Capital, Julio Garibaldi, y el equipo de salud del establecimiento.