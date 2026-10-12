Los enfrentamientos entre la barra de All Boys y la policía en las inmediaciones del estadio Islas Malvinas, en Floresta, dejaron ocho detenidos y demoraron treinta minutos el inicio del partido ante Godoy Cruz. Durante los incidentes, la fuerza de seguridad utilizó gases lacrimógenos y balas de goma.

El encuentro, correspondiente a la fecha 33 de la Primera Nacional 2026, comenzó a las 19:30, media hora después del horario previsto. Finalmente pudo disputarse y terminó con un empate sin goles.

Los disturbios se extendieron por las calles aledañas al estadio y duraron casi media hora. El uso de gases y balas de goma formó parte de la intervención policial durante el cruce con los hinchas locales, mientras se demoraba el comienzo del juego.

Sobre el origen del enfrentamiento, una versión publicada por Olé señala que la policía había impedido el ingreso de varias personas. Según ese relato, una de ellas era deudora alimentaria y al menos otra tenía una restricción por derecho de admisión.

La misma versión sostiene que una de las personas rechazadas se habría alterado y resistido al conocer que no podía entrar. A partir de esa situación se habría producido una reacción policial y la posterior intervención de la barra de All Boys. Esa secuencia aparece como una explicación atribuida de lo ocurrido, sin confirmación independiente en el material disponible.

Además de las ocho detenciones, se informó sobre posibles lesiones de dos policías. Ese punto no queda establecido de manera uniforme: el reporte presenta inicialmente a dos oficiales como heridos, pero en su cierre menciona las lesiones en términos condicionales. No se precisaron su gravedad ni las circunstancias en las que se habrían producido.

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