La jueza penal Paula Borrello dispuso la prisión preventiva para Mariano M., de 19 años, y Brandon C., de 22, imputados por un robo calificado por el uso de arma blanca en Venado Tuerto. La medida fue solicitada por el fiscal Luis Lagioia y resuelta durante una audiencia realizada el martes en el Distrito Judicial N.º 3.

La acusación refiere a un episodio ocurrido el sábado 10 de octubre, alrededor de las 12:30, en inmediaciones de Alem y Eterovich. Según la reconstrucción fiscal, los imputados circulaban en bicicleta y le gritaron a la pareja de un hombre que caminaba con ella. Esa situación derivó en una discusión y una posterior agresión con cuchillos.

Lagioia sostuvo que Brandon C. desafió al hombre a pelear, sacó un cuchillo de entre sus prendas y le provocó un corte en el cuello. Luego se habría acercado Mariano M., también con un arma blanca. La víctima logró derribarlo y comenzó una pelea a golpes de puño.

Siempre de acuerdo con la acusación, Brandon C. hirió al hombre debajo de la axila izquierda y le dio una patada en la cara. La Fiscalía atribuye a ambos jóvenes haberle sustraído las pantuflas que llevaba puestas antes de escapar en bicicleta por calle Caparrós.

El procedimiento policial comenzó tras un llamado al 911 que alertó sobre una pelea con cuchillos. Con apoyo del Centro de Monitoreo municipal, los efectivos obtuvieron una descripción de los sospechosos y de la dirección que habían tomado. Los interceptaron en Caparrós y 3 de Febrero.

Según el acta policial, uno arrojó un cuchillo a la cuneta al recibir la voz de alto y el otro llevaba uno sujeto a la cintura. Se secuestraron ambas armas, cuyas hojas medían aproximadamente 21 y 23 centímetros, además de bicicletas, prendas, un celular, 11.600 pesos y unas pantuflas negras que llevaba Mariano M.

La imputación se apoyó en la denuncia de la víctima, el acta del procedimiento, un croquis, los secuestros y un informe policial sobre una filmación municipal. Según ese informe, las imágenes registran la agresión y la puñalada atribuida a Brandon C. También indicarían que Mariano M. extrajo un elemento compatible con un arma blanca. La víctima denunció cortes en el cuello y debajo del brazo izquierdo, además de un golpe en la nariz.

A Mariano M. también se le imputó desobediencia a la autoridad. La Fiscalía sostiene que incumplió la prohibición de portar armas impuesta el 22 de junio por la jueza penal de Rufino, Lorena Garini, al condenarlo a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional.

Ambos imputados se abstuvieron de declarar. Su defensor, Alfredo Cutuli, cuestionó la calificación legal y pidió la libertad con domicilio constituido, prohibición de contacto con la víctima y firma semanal en una comisaría. Como alternativa, solicitó limitar la detención a 30 días. Borrello hizo lugar al pedido fiscal y ordenó la prisión preventiva ordinaria para los dos.

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