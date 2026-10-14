La policía investiga en Rufino un robo cometido mediante un falso allanamiento en una vivienda de calle 1 de Mayo al 143. Según la denuncia de una mujer de 66 años, entre seis y ocho asaltantes vestidos con indumentaria similar a la de la Policía de la Provincia de Buenos Aires ingresaron al domicilio y se llevaron 4.000 dólares, 2 millones de pesos y joyas de oro.

El hecho ocurrió el jueves 1 de octubre, alrededor de las 7:30. La mujer y su hijo, de 26 años, permanecieron retenidos en el comedor mientras los intrusos revisaban los ambientes de la casa. De acuerdo con el relato de la víctima, el episodio duró unos 20 minutos.

Para conseguir que les abrieran, los hombres aseguraron que debían cumplir una orden judicial de allanamiento en una causa por estupefacientes. La denunciante señaló que la amenazaron con derribar la puerta si no colaboraba y que le dijeron que sabían que tenía un hermano detenido por drogas. Esa afirmación formó parte de la intimidación relatada por la mujer.

Una vez adentro, los asaltantes despertaron al hijo, que estaba durmiendo, y lo llevaron al comedor junto con su madre. Mientras una parte del grupo los vigilaba, los demás revisaron la vivienda. Según la denuncia, les impidieron observar las maniobras que realizaban en los otros ambientes.

Antes de retirarse, uno de los falsos policías anunció que el supuesto procedimiento había dado “resultado negativo”. Los intrusos también le exigieron inicialmente a la mujer que firmara una supuesta acta oficial, pero luego desistieron y se fueron sin dejar documentación.

Después de la salida del grupo, la mujer y su hijo recorrieron la casa y advirtieron que faltaban los ahorros en dólares y pesos, además de las alhajas.

Una cámara de seguridad de la zona registró la llegada de los sospechosos en un automóvil y sus movimientos en la calle antes del ingreso. En la secuencia se observa a uno de ellos colocándose un chaleco táctico. Las imágenes están a disposición de los investigadores para intentar identificar el vehículo y reconstruir el recorrido de fuga.

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