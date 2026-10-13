El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, informó que radicó una denuncia judicial por amenazas de muerte recibidas en redes sociales. Según relató, las intimidaciones ocurrieron a finales de la semana pasada e incluyeron un mensaje que advertía que le dispararían si continuaba con su actividad en defensa de la universidad pública.

En una entrevista con el programa La primera de la tarde, de Radio 2, este martes 13 de octubre, Bartolacci explicó que decidió acudir a la fiscalía después de constatar, según sostuvo, que el mensaje provenía de un usuario real y no de un perfil falso. También denunció que el hostigamiento alcanza a su esposa, la presidenta del Concejo Municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck, y a su hijo.

El rector vinculó las agresiones con el conflicto entre las universidades y el gobierno nacional por el financiamiento. Consideró que los ataques buscan deslegitimar el reclamo y afirmó que se intensifican cuando hay movilizaciones o mayor presencia del tema en la agenda pública. “Mi pecado es defender con tanta vehemencia la educación y la universidad”, expresó.

Bartolacci también rechazó los señalamientos de sectores libertarios contra Schmuck por un presunto adoctrinamiento en las aulas. Sostuvo que sus palabras fueron sacadas de contexto y defendió su desempeño docente. Sobre su hijo, aseguró que padece hostigamiento permanente en el ámbito digital.

Durante la misma entrevista, el titular de la UNR describió una situación financiera crítica. Afirmó que las transferencias al sistema universitario cayeron un 54,6 por ciento desde 2023 y que el 70 por ciento del personal docente y no docente del país cobra menos de 850 mil pesos mensuales. Según su evaluación, el deterioro salarial impulsa renuncias y obliga a sostener varios empleos.

El rector aseguró, además, que desde hace tres años no reciben recursos para infraestructura, equipamiento o tecnología. Advirtió que, si no se modifica el presupuesto proyectado para el próximo año, la UNR no podrá sostener espacios como la Escuela de Oficios, que, según indicó, formó a unas 20 mil personas en cinco años.

En el frente judicial, Bartolacci sostuvo que continúa vigente una medida cautelar que obliga a actualizar salarios y becas estudiantiles. Señaló que las autoridades universitarias solicitaron multas contra el Gobierno por el incumplimiento de esa resolución.

Finalmente, ratificó la convocatoria a la marcha federal universitaria prevista para esta semana. En Rosario, anunció una concentración a las 15.30 en la plaza San Martín y un acto central a las 17 en el Monumento a la Bandera. El rector pidió una participación masiva para acompañar el reclamo por el financiamiento de las universidades.

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