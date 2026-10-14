Solidaridad entre Organizaciones para la Provisión de Alimentos (SOPA) comenzó a reunir donaciones en Venado Tuerto para asistir a comedores, merenderos y personas que necesitan ayuda alimentaria. La iniciativa está en formación y busca ampliar su presencia en actividades de la ciudad para sostener las colectas.

El grupo instaló un puesto el domingo durante “Estación Alegría”, una actividad organizada por el gremio de La Fraternidad en la Estación de Trenes local. Fue la segunda convocatoria de recolección de donaciones de SOPA, después de la realizada el 26 de septiembre en La Usina Cultural.

Adrián Ricci, impulsor de la propuesta, explicó en una entrevista con VerTV que el objetivo es conseguir alimentos para distribuir entre los espacios comunitarios y las personas que los necesiten. Según señaló, el grupo procura entregar rápidamente lo que recibe y cuenta con un registro de merenderos a los que destina la ayuda.

Ricci también indicó que toman los datos de las personas que solicitan asistencia. De ese modo, la iniciativa contempla tanto el acompañamiento a lugares que ofrecen comidas o meriendas como la atención de pedidos particulares.

La participación en eventos es una de las vías que el grupo busca ampliar para recibir aportes. El referente expresó su intención de instalar el puesto en distintas convocatorias de la ciudad, de manera que quienes asistan puedan acercar sus donaciones.

Por el momento, SOPA está integrada por un grupo pequeño, según describió Ricci. Para sumar personas a la actividad solidaria, difundió el número de contacto 3462 690708.

Leé también

Dictaron prisión preventiva para dos jóvenes por un robo en Venado Tuerto

Venado Tuerto: escapó de un procedimiento policial y abandonó una moto

Venado Tuerto busca profesores y guardavidas para las colonias de verano