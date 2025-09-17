Caputo y Yacobitti se cruzaron en redes antes de la Marcha Federal

Milei reúne a candidatos en Olivos y pide “mayor empatía”
Tras la derrota electoral, el Presidente convocó a 48 postulantes y jefes de campaña de La Libertad Avanza para reformular la estrategia rumbo a octubre.
Política 17 de septiembre de 2025
En la antesala de la Marcha Federal convocada por universidades y organizaciones sociales, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo un fuerte cruce en redes sociales con Emiliano Yacobitti, dirigente radical y vicerrector de la UBA.
El intercambio comenzó cuando Caputo cuestionó el salario del dirigente: “Gana seis veces más que yo y que cualquier ministro del Poder Ejecutivo. Pero los que no tenemos empatía somos nosotros”.
Yacobitti respondió con dureza: “Caputo, lo que dice es falso. Por el cargo que ocupa tiene toda la información para averiguarlo. No solo ratifico que no tiene empatía, sino que además es mala persona”, y publicó sus recibos de sueldo. Allí se mostraban dos liquidaciones que, sumadas, ascendían a cerca de 2,3 millones de pesos netos.
El ministro replicó: “Hasta que no se vayan los tipos como vos este país no va a cambiar nunca. El país que se quiera construir en los próximos 20 años depende de su voto”.
El cruce se da en medio de un clima político cargado, a pocas horas de una marcha que promete ser masiva y que busca visibilizar reclamos por financiamiento universitario y sanitario.
Con amplio respaldo opositor, la Cámara baja revirtió los vetos presidenciales a las leyes de Emergencia Pediátrica en el Garrahan y de Financiamiento Universitario. El Senado tendrá la última palabra.
El presidente participó del Foro de Emprendedores Industriales y calificó a la justicia social como “injusta y aberrante”. También apuntó contra Cristina Kirchner y defendió el rumbo de su gestión.
El vocero presidencial aseguró que el proyecto de Presupuesto 2026 prioriza educación, salud y jubilaciones, con aumentos en cada área.
La expresidenta cuestionó con ironía el discurso presidencial y lo acusó de repetir recetas del macrismo.
La ministra de Seguridad aclaró que no fue ella quien dijo “lo peor ya pasó” y marcó diferencias con el discurso presidencial sobre el Presupuesto 2026.
fin de semana a puro deporte: dos clasificados a play-offs en la Liga Venadense, definiciones en la B, doble fecha de básquet, título histórico para el femenino de Independiente en Arenales, protagonismo del hockey regional y bombazo en el boxeo internacional.
Unos 1.100 efectivos federales y de la Ciudad custodian el Congreso en el marco de la protesta contra los vetos presidenciales y la sesión en Diputados.
El equipo de Javier Mascherano ganó 3-1, con goles de Jordi Alba, Lionel Messi e Ian Fray, y quedó quinto en la Conferencia Este de la MLS.
El próximo lunes 22 de septiembre, a las 18 horas, se realizará una jornada abierta a la comunidad sobre higiene, seguridad y salud mental en el trabajo. La iniciativa cuenta con el respaldo del Ministerio de Trabajo de Santa Fe.
El conductor estrenará el martes 23 en Carnaval Stream Estamos de Paso, un ciclo que busca recuperar el espíritu de VideoMatch. Lo acompañan El Tirri, Pachu Peña, Fede Bal y sus hijas Cande y Juanita.