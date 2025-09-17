Caputo y Yacobitti se cruzaron en redes antes de la Marcha Federal

En la antesala de la Marcha Federal convocada por universidades y organizaciones sociales, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo un fuerte cruce en redes sociales con Emiliano Yacobitti, dirigente radical y vicerrector de la UBA.

El intercambio comenzó cuando Caputo cuestionó el salario del dirigente: “Gana seis veces más que yo y que cualquier ministro del Poder Ejecutivo. Pero los que no tenemos empatía somos nosotros”.

Yacobitti respondió con dureza: “Caputo, lo que dice es falso. Por el cargo que ocupa tiene toda la información para averiguarlo. No solo ratifico que no tiene empatía, sino que además es mala persona”, y publicó sus recibos de sueldo. Allí se mostraban dos liquidaciones que, sumadas, ascendían a cerca de 2,3 millones de pesos netos.

El ministro replicó: “Hasta que no se vayan los tipos como vos este país no va a cambiar nunca. El país que se quiera construir en los próximos 20 años depende de su voto”.

El cruce se da en medio de un clima político cargado, a pocas horas de una marcha que promete ser masiva y que busca visibilizar reclamos por financiamiento universitario y sanitario.