La Escuela Municipal de Teatro Musical (EMTM) de Venado Tuerto presentará “Comedia Mágica” el domingo 25 de octubre, a las 18.30, en la sala 1 “Jorge Luis Borges” del Centro Cultural Municipal. La entrada será gratuita, con retiro anticipado de localidades debido a la capacidad limitada de la sala.

El espectáculo reunirá a los elencos infantiles y preadolescentes de la institución en una puesta que combinará canto, baile y actuación. Participarán los grupos Baby, Peques 1, 2 y 3, y Preadolescentes 1 y 2, que compartirán con el público el trabajo realizado en la escuela.

Las entradas se pueden conseguir en La Tiendita del Centro Cultural Municipal, ubicado en Belgrano 843. Los horarios de retiro son de lunes a viernes, de 8 a 13 y de 18.30 a 20. Los sábados, la atención es de 9 a 12 y de 17 a 19. Aunque el acceso no tiene costo, quienes deseen asistir deberán buscar sus localidades antes de la función.

La propuesta es impulsada por el Gobierno de Venado Tuerto a través de la Dirección de Gestión Artística. Está pensada para disfrutar en familia y permitirá acercarse al trabajo de los alumnos de los distintos grupos de la EMTM.

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