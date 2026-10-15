El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este miércoles 14 de octubre una reunión interministerial en ATE Casa España, en la ciudad de Santa Fe, donde convocó a los integrantes de su administración a profundizar las políticas públicas y acelerar las reformas que todavía están pendientes.

La jornada se desarrolló bajo el lema “Para adelante, impulsamos lo que viene” y reunió a funcionarios provinciales, legisladores, representantes de organismos estatales y trabajadores de distintas áreas del Gobierno.

Durante su intervención, Pullaro realizó un balance de la gestión y sostuvo que, pese a los avances alcanzados, todavía existen desafíos que requieren nuevas decisiones.

“Hicimos muchísimo, pero lo peor que nos puede pasar en este momento es sentir que ya lo dimos todo”, expresó el mandatario, antes de plantear la necesidad de acelerar los tiempos, las ideas y los procesos de innovación.

Un balance de las reformas provinciales

Entre las principales medidas de su administración, el gobernador mencionó la reforma de la Constitución de Santa Fe, las modificaciones al régimen previsional y los cambios impulsados en el funcionamiento del Poder Judicial.

También se refirió a la renovación de la Corte Suprema provincial y aseguró que en noviembre habrá seis nuevos integrantes sobre un total de siete miembros.

Pullaro destacó además la realización de los Juegos Suramericanos como parte de los resultados de las políticas públicas desarrolladas por su administración.

En ese contexto, consideró que el Gobierno debe continuar trabajando para que las transformaciones tengan una mayor incidencia en la vida cotidiana de los santafesinos.

Seguridad, obras públicas y producción

La reunión incluyó un panel de funcionarios que presentaron balances y desafíos de distintas áreas de la gestión.

La subsecretaria de Inteligencia Criminal, Virginia Villar, destacó la reducción de homicidios en Rosario y remarcó la importancia de fortalecer las investigaciones vinculadas con el narcotráfico y el delito complejo.

Por su parte, el subsecretario de Planeamiento de Hábitat, Pablo Ávalos, expuso sobre las intervenciones en infraestructura, especialmente en materia de agua, caminos y conectividad.

Desde el área productiva, Guillermo Beccani sostuvo que uno de los principales desafíos será conseguir que las inversiones generen oportunidades laborales y que el crecimiento alcance a diferentes sectores económicos.

En educación, Santiago Rosenzvaig abordó los cambios relacionados con la repitencia escolar y la necesidad de preparar a los estudiantes para las nuevas demandas del mercado de trabajo.

Scaglia pidió ampliar la participación ciudadana

La diputada nacional Gisela Scaglia también intervino durante el encuentro y planteó que el Estado debe generar mayores espacios de participación.

Según expresó, la ciudadanía espera ser escuchada y contar con oportunidades para involucrarse en las decisiones públicas.

Scaglia consideró que la experiencia de los Juegos Suramericanos reflejó la disposición de la población a participar en iniciativas colectivas.

Los desafíos para la próxima etapa

Durante la jornada también fueron reconocidos Omar Pereira, secretario de Seguridad Pública; Mónica Alvarado, secretaria de Transporte y Logística; y Jorge Boasso, secretario de Seguridad Social.

El encuentro dejó planteada la intención del Ejecutivo provincial de profundizar su agenda de gestión, con especial atención en seguridad, infraestructura, producción y educación.

El próximo desafío será traducir esos objetivos en medidas concretas y resultados verificables, especialmente en aquellas áreas que tienen impacto directo sobre los servicios públicos, el empleo y las condiciones de vida de la población.