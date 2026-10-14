La provincia de Santa Fe presentó una nueva propuesta de conectividad aérea internacional para la temporada de verano 2027. El anuncio contempla ocho salidas operadas por Andes Líneas Aéreas y comercializadas por Multitravel, distribuidas entre los aeropuertos de Sauce Viejo y Rosario.

La presentación se realizó en el Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo y estuvo encabezada por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, junto a funcionarios provinciales y representantes del sector turístico.

Según la información oficial, cuatro salidas tendrán origen en Sauce Viejo y otras cuatro partirán desde Rosario. Los destinos previstos son Florianópolis y Cabo Frío, en Brasil, e Isla Margarita, en Venezuela.

Los servicios hacia Brasil fueron anunciados como directos, mientras que las conexiones hacia Isla Margarita contemplan escalas técnicas sin necesidad de cambiar de aeronave.

Cómo serán los vuelos desde Santa Fe

Las operaciones se realizarán con aeronaves Boeing 737, con capacidades informadas de entre 140 y 180 pasajeros.

El cronograma comenzaría el 1 de enero de 2027, con una frecuencia mensual, aunque todavía no se difundieron las fechas específicas de cada salida ni los valores de los paquetes turísticos.

Uno de los aspectos destacados por las autoridades es que los pasajeros podrán realizar los trámites migratorios y aduaneros en las propias terminales santafesinas.

Esto permitirá iniciar los viajes internacionales desde la provincia, sin necesidad de trasladarse previamente a un aeropuerto de Buenos Aires.

El Gobierno busca ampliar la conectividad internacional

Durante la presentación, Puccini destacó el trabajo conjunto entre el sector público y las empresas privadas para incorporar nuevas operaciones.

El ministro sostuvo que Santa Fe cuenta con condiciones para consolidarse como un centro de conectividad vinculado al turismo, la producción y el comercio.

También recordó que la internacionalización del Aeropuerto de Sauce Viejo comenzó durante administraciones anteriores y señaló que el proceso se aceleró durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

Por su parte, la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, afirmó que las nuevas conexiones forman parte de una política destinada a fortalecer la infraestructura aeroportuaria provincial.

En tanto, la secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard, remarcó la importancia de acompañar a las agencias de viajes para ampliar las alternativas disponibles.

Sauce Viejo y Rosario buscan atraer más pasajeros

La presidenta del directorio del Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo, Gisela Riuli, recordó que la terminal obtuvo su condición internacional el 10 de noviembre de 2024.

Además, mencionó como antecedente las 26 frecuencias hacia Florianópolis registradas en julio de 2026, según los datos expuestos durante la presentación.

Desde Rosario, Juan Pío Drovetta destacó la coordinación entre ambas terminales y la ampliación de conexiones internacionales.

El representante de Multitravel, Sacha Bielous Di Meglio, señaló que los aeropuertos santafesinos tienen potencial para captar pasajeros de distintas localidades de la región.

Para los habitantes del sur provincial, la propuesta podría representar una alternativa de salida internacional desde Rosario, aunque su conveniencia dependerá de las fechas, tarifas y disponibilidad.

Por el momento, resta conocer el calendario definitivo de operaciones, los precios y las condiciones de contratación. Esos datos permitirán determinar el alcance real de la nueva oferta para la temporada de verano.