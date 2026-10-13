El Gobierno de Santa Fe avanza con un programa para reincorporar a policías retirados al servicio activo. La iniciativa, destinada a reforzar tareas de custodia en espacios públicos, registró 242 inscripciones durante los primeros siete días de apertura, según la información oficial difundida por la Provincia.

La convocatoria forma parte de la política de seguridad impulsada por la administración de Maximiliano Pullaro y contempla la posibilidad de que personal que ya se encuentra en situación de retiro vuelva a desempeñar funciones dentro de la fuerza.

Sin embargo, la inscripción no implica una reincorporación automática. Cada solicitud deberá atravesar un proceso de evaluación antes de que las autoridades determinen quiénes están en condiciones de regresar.

Rosario y La Capital concentran la mayoría de los interesados

De acuerdo con los datos difundidos, Rosario encabeza el listado de inscriptos con 111 postulantes, mientras que el departamento La Capital reúne otros 75.

Entre ambas jurisdicciones concentran 186 solicitudes, equivalentes a casi el 77% del total registrado durante la primera semana. Los 56 aspirantes restantes corresponden a otros departamentos santafesinos.

El promedio de edad de los interesados ronda los 55 años, aunque también se identificó un grupo de policías de entre 40 y 49 años que habían accedido al retiro voluntario luego de cumplir 25 años de servicio.

Los incentivos económicos para regresar a la actividad

Uno de los aspectos centrales de la convocatoria es el esquema de remuneraciones previsto para quienes vuelvan al servicio.

Según la información publicada, los efectivos reincorporados podrían percibir ingresos equivalentes al doble de lo que actualmente reciben como retirados, tomando como referencia la última jerarquía alcanzada dentro de la institución.

Además, el Ministerio de Justicia y Seguridad contempla un ascenso extraordinario de un grado para quienes permanezcan más de 18 meses en actividad y acrediten un desempeño considerado ejemplar.

Estas condiciones representan incentivos para los aspirantes, aunque todavía no se conoce cuántos de ellos decidieron inscribirse principalmente por motivos económicos.

Qué requisitos deberán cumplir los postulantes

El registro permanecerá abierto hasta el 31 de octubre de 2026. Una vez concluida esa etapa, las autoridades provinciales analizarán los antecedentes y las fojas de servicio de cada interesado.

Entre las exclusiones previstas se encuentran los agentes exonerados de la Policía o de la Administración Pública, así como quienes hayan sido rechazados en convocatorias anteriores.

La nómina definitiva dependerá de los resultados de esas evaluaciones.

Una medida que ya tuvo antecedentes

La iniciativa tiene un antecedente dentro de la actual gestión provincial. Durante un acto realizado en Rosario, Pullaro reconoció a 88 efectivos que habían regresado al servicio en una etapa anterior.

El mandatario vinculó la reincorporación con la necesidad de fortalecer las tareas de seguridad y aprovechar la experiencia de personal que ya cumplió funciones dentro de la institución.

La nueva convocatoria busca ampliar ese esquema mediante la incorporación de agentes retirados a tareas específicas de custodia.

Por el momento, no se informó cuántos de los 242 inscriptos serán finalmente seleccionados ni cómo se distribuirán los efectivos entre los distintos departamentos.

El resultado del proceso se conocerá después del cierre de inscripciones y de la evaluación administrativa correspondiente.