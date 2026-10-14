La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Dirección de Cultura, anunció la inauguración de un mural dedicado a Octubre Rosa, la campaña de concientización sobre el cáncer de mama que se desarrolla durante este mes. La presentación se realizará el jueves 15 de octubre, a partir de las 10, en el Hospital local, con una convocatoria abierta a toda la comunidad.

La intervención artística fue realizada por integrantes del Taller Municipal de Mosaiquismo, quienes utilizaron esta técnica para representar uno de los símbolos más reconocidos de la campaña: la cinta rosa.

La propuesta busca generar un espacio de reflexión sobre la importancia de la detección temprana de la enfermedad, los controles médicos periódicos y el acceso a información confiable.

Una obra que combina arte y concientización

El mural forma parte de una iniciativa municipal que vincula la actividad cultural con la promoción de la salud. A través de una obra ubicada en un establecimiento sanitario, se pretende mantener visible un mensaje relacionado con la prevención y el cuidado.

La elección de la cinta rosa como elemento central responde a su reconocimiento internacional como símbolo de las campañas de sensibilización sobre el cáncer de mama.

Por otro lado, la participación del Taller Municipal de Mosaiquismo permite mostrar el trabajo que se desarrolla en este espacio de formación artística, incorporando una producción colectiva a un lugar de circulación pública.

Según informó la Municipalidad, la intención es que el mural contribuya a transmitir un mensaje que permanezca más allá de las actividades programadas durante octubre.

Octubre Rosa y la importancia de los controles

Cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha destinada a promover el conocimiento de la enfermedad y la importancia de su diagnóstico oportuno.

En este marco, las campañas de concientización recuerdan que los controles médicos y los estudios indicados según la edad, los antecedentes personales y el riesgo individual pueden contribuir a detectar la enfermedad en etapas tempranas.

La mamografía es uno de los principales métodos utilizados para la detección del cáncer de mama. La frecuencia y el momento de realización deben definirse de acuerdo con las recomendaciones sanitarias vigentes y la evaluación de cada paciente.

Además, ante cualquier cambio o síntoma mamario, se recomienda consultar con un profesional de la salud.

Invitación abierta a los vecinos

La inauguración tendrá lugar este jueves 15 de octubre, a las 10, en el Hospital de Villa Cañás.

Desde el Municipio invitaron a los vecinos a participar de la presentación y acompañar una iniciativa que busca integrar la expresión artística con la concientización sanitaria.

La actividad se desarrollará cuatro días antes del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y permitirá incorporar al Hospital una obra vinculada con esta campaña.

Por el momento, no se informó sobre la participación de profesionales de la salud, charlas u otras actividades complementarias durante la inauguración.