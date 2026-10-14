Un auto se incendió en la Ruta 178, cerca de Alcorta

Un automóvil se incendió este miércoles 14 de octubre por la tarde sobre la Ruta 178, en jurisdicción de Alcorta. El hecho ocurrió en el sector conocido como calle Plata y requirió la intervención de los bomberos voluntarios de esa localidad, con apoyo de una dotación de Bigand.

Los equipos trabajaron en conjunto para extinguir las llamas y luego enfriar la estructura del vehículo. Una vez controlado el fuego, verificaron que no se produjeran nuevas complicaciones antes de finalizar la intervención.

El cuartel de Bigand recibió el alerta a las 13:22 y envió al lugar el Móvil 26, a cargo del bombero Ariel Zárate. La unidad se sumó a las tareas que realizaron sus pares de Alcorta en el punto de la emergencia.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio. La información disponible tampoco precisa si había ocupantes en el automóvil cuando comenzó el fuego ni si hubo personas heridas.

Tras completar las tareas de extinción y enfriamiento, el personal de Bigand emprendió el regreso a su base a las 13:50.

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