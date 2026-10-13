La ciudad de Santa Fe volverá a ser escenario de una competencia internacional. Del 14 al 18 de octubre se desarrollará la Conmebol Liga Evolución de Futsal 2026 – Zona Sur, un torneo que reunirá a las selecciones de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, tanto en la categoría mayor como en sub-20.

La presentación oficial estuvo encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro, acompañado por el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; el secretario general adjunto de Fútbol y director de Desarrollo de Conmebol, Alberto “Nery” Pumpido; y el responsable de Futsal de AFA, Fabián Teplitzky.

La competencia tendrá como escenario el Estadio Multipropósito Invencible Santa Fe, ubicado en Bulevar Raúl Tacca y Cristóbal Colón, una de las instalaciones construidas para los Juegos Suramericanos 2026.

Pullaro destacó el legado de los Juegos Suramericanos

Durante la presentación, el mandatario provincial señaló que la realización de nuevos torneos permite dar continuidad al uso de las instalaciones deportivas construidas para los Juegos Suramericanos.

“A pocos días de apagarse la antorcha, ya estamos en marcha con estas competencias para que desde otras partes de Argentina y Sudamérica puedan venir y ver que Santa Fe se empieza a transformar en la capital del deporte”, expresó.

Pullaro sostuvo que la infraestructura debe aprovecharse más allá de las competencias para las cuales fue construida y remarcó la intención de incorporar los eventos masivos como una política permanente del Gobierno provincial.

En ese marco, aseguró que durante el último fin de semana largo Santa Fe recibió 400.000 turistas, una cifra que, según sus declaraciones, generó movimiento económico en hoteles, restaurantes, comercios y emprendimientos vinculados al turismo.

El gobernador también hizo referencia al papel del deporte como espacio de encuentro social y resumió la continuidad de las actividades con una frase: “La llama sigue encendida”.

Una nueva competencia para el estadio Invencible Santa Fe

Por su parte, el intendente Juan Pablo Poletti consideró que la realización del torneo representa una oportunidad para mantener activos los escenarios deportivos y aprovechar las inversiones efectuadas en la ciudad.

El funcionario aseguró que el legado de los Juegos Suramericanos comienza a reflejarse en la organización de nuevas competencias y en la posibilidad de recibir delegaciones internacionales.

En tanto, Alberto “Nery” Pumpido, campeón del mundo con la Selección Argentina en 1986, felicitó a las autoridades provinciales y municipales por la organización de los Juegos Suramericanos y alentó a continuar desarrollando actividades deportivas.

Cinco países y dos categorías

La Liga Evolución contará con representantes de cinco países sudamericanos y se disputará en dos categorías: selecciones mayores y sub-20.

El certamen permitirá que el público santafesino presencie encuentros internacionales de futsal en una instalación que recientemente fue utilizada para los Juegos Suramericanos.

Además, la organización de esta competencia forma parte de la estrategia provincial de aprovechar los espacios deportivos para atraer nuevas actividades y promover el turismo.

Por el momento, el comunicado oficial no precisa los horarios de los partidos, el sistema de acceso del público ni el costo operativo del certamen.

La actividad comenzará el miércoles 14 de octubre y finalizará el domingo 18. Su desarrollo permitirá observar cómo continúa la utilización del estadio después de los Juegos Suramericanos y qué nuevas competencias podrán incorporarse al calendario provincial.