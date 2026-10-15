La fecha 26 de la Primera División A de la Liga Venadense de Fútbol quedó completada este miércoles por la noche, con resultados que provocaron modificaciones en la lucha por la clasificación a los playoffs y en la zona baja de la tabla, donde varios equipos buscan evitar el descenso.

El último encuentro de la jornada se disputó en Villa Cañás, donde Studebaker recibió a Juventud Unida y perdió por 1 a 0. El triunfo visitante tuvo consecuencias directas en las posiciones, ya que Juventud alcanzó los 25 puntos y consiguió salir de la zona de repechaje.

Con este resultado, Deportivo San Jorge, que tuvo fecha libre, quedó comprometido en la lucha por la permanencia y pasó a ocupar uno de los puestos de repechaje.

Por su parte, Studebaker permanece en el cuarto lugar con 45 unidades y perdió una nueva oportunidad de acercarse a los principales protagonistas del campeonato.

Teodelina mantiene la punta y sus perseguidores acortan distancias

En la parte alta de la tabla, Teodelina FBC continúa como único líder con 51 puntos, luego de empatar 1 a 1 frente a Peñarol de Elortondo.

Racing Club aprovechó el empate del puntero y consiguió una victoria por 3 a 1 ante Atlético Elortondo, resultado que le permitió llegar a las 48 unidades y ubicarse a tres del primer puesto.

Unión y Cultura también sumó de a tres tras imponerse por 3 a 0 frente a San Martín, con goles de Facundo Canelo, Benjamín Lacoste y Jerónimo San Torcuato. De esta manera, alcanzó los 47 puntos y continúa tercero.

Sportivo Rivadavia ganó el clásico y entró a los playoffs

Otro de los resultados importantes de la jornada se produjo en Venado Tuerto, donde Sportivo Rivadavia derrotó como visitante a Jorge Newbery por 1 a 0, con un gol de Daniel Véliz.

Además del significado que tiene imponerse ante su clásico rival, la victoria le permitió a Rivadavia alcanzar los 29 puntos e ingresar a la zona de clasificación a los playoffs.

El conjunto venadense comparte puntaje con San Martín, aunque quedó ubicado en el octavo puesto de la tabla.

La lucha por la permanencia también tuvo cambios

En la parte inferior de las posiciones, la victoria de Juventud Unida modificó el panorama de los equipos que buscan conservar su lugar en Primera División.

Con 25 puntos, Juventud consiguió abandonar la zona de repechaje, mientras que Deportivo San Jorge quedó ubicado en uno de esos puestos con 23 unidades.

Atlético Elortondo, que cayó ante Racing Club, también permanece en zona de repechaje con 21 puntos.

Sportivo Sarmiento, por su parte, ocupa actualmente el puesto de descenso directo, también con 21 unidades. Aunque comparte puntaje con Atlético Elortondo, la ubicación de ambos responde a los criterios de desempate de la competencia.

La situación corresponde a las posiciones actuales y todavía puede modificarse en las próximas jornadas.

Todos los resultados de la fecha 26

Así quedó la tabla de posiciones

Un campeonato con dos frentes de disputa

Con la fecha 26 finalizada, Teodelina FBC conserva el liderazgo, aunque Racing Club y Unión y Cultura continúan cerca.

Al mismo tiempo, Sportivo Rivadavia logró ubicarse entre los ocho equipos que actualmente acceden a los playoffs, mientras que Juventud Unida consiguió una victoria que le permitió salir de la zona de repechaje.

En el otro extremo, Sportivo Sarmiento ocupa el puesto de descenso directo, con Atlético Elortondo y Deportivo San Jorge en zona de repechaje. Las próximas jornadas serán determinantes para definir las posiciones de clasificación y permanencia.