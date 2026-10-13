El Gobierno de Santa Fe continúa con las tareas de prevención hídrica en distintos puntos de la provincia, mientras mantiene el monitoreo de los ríos y las condiciones climáticas ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

La vocera provincial, Virginia Coudannes, explicó que los niveles de los cursos de agua santafesinos se encuentran dentro de los valores habituales, aunque las autoridades sostienen el seguimiento permanente frente a los desbordes registrados en sectores del Litoral Norte.

“Por ahora, los niveles del río en lo que tiene que ver con la zona de la provincia de Santa Fe no vienen generando un aumento por encima del promedio que tienen que tener”, afirmó la funcionaria.

La información oficial indica que, hasta el momento de sus declaraciones, no se habían detectado incrementos extraordinarios en los niveles de los ríos dentro de la provincia. Sin embargo, no se difundieron en el material consultado registros hidrométricos específicos que permitan comparar las distintas estaciones de medición.

Limpieza de canales y mantenimiento de defensas

Entre las intervenciones que lleva adelante el Gobierno provincial se encuentran la limpieza de canales troncales, el mantenimiento de defensas y la ejecución de trabajos sobre alteos y caminos rurales.

Estas acciones se desarrollan en diferentes departamentos del norte, centro y sur santafesino, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y reducir las posibilidades de anegamientos durante episodios de precipitaciones intensas.

“Continuamos con la limpieza de los canales troncales sur, del centro y del norte”, señaló Coudannes.

Las tareas buscan mantener en condiciones la infraestructura hídrica existente y facilitar el drenaje en sectores donde la acumulación de agua puede afectar caminos, zonas productivas y áreas urbanas.

Protección Civil mantiene el seguimiento de las alertas

La funcionaria explicó que el Comité Operativo de Emergencia, a través de Protección Civil, realiza el seguimiento de los distintos escenarios y coordina las respuestas con las autoridades locales.

Este mecanismo permite organizar intervenciones de acuerdo con las características de cada territorio y las condiciones meteorológicas que puedan presentarse.

Además, el trabajo contempla la comunicación con municipios y comunas para identificar necesidades, mantener operativos los sistemas de drenaje y responder ante eventuales contingencias.

El sur santafesino también trabaja en prevención

La situación tiene relevancia para el departamento General López, donde el mantenimiento de canales y desagües resulta fundamental tanto para las localidades como para los sectores rurales.

En Villa Cañás, por ejemplo, la Municipalidad informó recientemente trabajos de limpieza sobre el canal paralelo a las vías, por avenida 49, mediante una retroexcavadora de brazo largo facilitada a través de un convenio con la Secretaría de Recursos Hídricos provincial.

La intervención prevista comprende aproximadamente 3.400 metros, desde avenida 64 hasta el sector de la planta de la Cooperativa, con tareas destinadas a retirar sedimentos y vegetación.

Un esquema preventivo que comenzó en 2024

Según explicó Coudannes, la planificación de estas medidas comenzó durante 2024, cuando la provincia atravesaba un escenario de sequía.

El objetivo fue preparar la infraestructura y los mecanismos de respuesta frente a eventuales cambios en las condiciones hídricas.

Por el momento, las autoridades provinciales mantienen el seguimiento de las lluvias y los ríos, mientras continúan las intervenciones preventivas. La evolución de las precipitaciones y los próximos informes oficiales permitirán determinar si será necesario ampliar las medidas en determinadas regiones.