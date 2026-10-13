El fin de semana largo de octubre dejó un importante movimiento turístico y comercial en Santa Fe. Según el balance difundido por el Gobierno provincial, más de 600.000 asistentes participaron de festivales, ferias, fiestas populares y competencias deportivas, con un impacto económico estimado en 21.800 millones de pesos.

Las actividades se distribuyeron en 71 eventos organizados en distintas localidades, con propuestas que incluyeron música, gastronomía, cultura, deporte y celebraciones tradicionales.

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo indicaron que el gasto diario promedio por turista superó los 136.000 pesos. Además, contabilizaron más de 34.100 turistas que permanecieron al menos una noche en la provincia y 68.386 excursionistas que realizaron visitas durante el día.

En total, el informe oficial registró 102.578 visitantes. Esta cifra corresponde al movimiento turístico informado y debe diferenciarse de la cantidad acumulada de asistentes a las actividades.

Rosario encabezó la convocatoria

La región sur concentró la mayor participación, con más de 430.000 asistentes, principalmente en Rosario. Por su parte, la región centro reunió a más de 110.000 personas, mientras que el norte provincial superó las 77.000.

En materia de alojamiento, las reservas hoteleras alcanzaron el 79,29 % en Rosario y el 85,80 % en Santa Fe capital. Las cabañas registraron un 62,99 %, mientras que los alojamientos temporarios llegaron al 99 % en la capital provincial, de acuerdo con las cifras oficiales.

Música, deporte y fiestas populares

Entre las actividades destacadas estuvo la Feria Internacional del Libro de Rosario, que, según el informe, reunió a más de 150.000 personas. Su programación, dedicada a Jorge Luis Borges a 40 años de su fallecimiento, continúa hasta el 18 de octubre.

También en Rosario, el Cumbión del Paraná convocó a más de 30.000 asistentes, con presentaciones de Los Auténticos Decadentes, La Delio Valdez y Damas Gratis.

En Santa Fe capital, el Harlem Festival reunió a más de 30.000 personas en la Estación Belgrano, con actuaciones de Babasónicos, Cazzu, Cuarteto de Nos, La Vela Puerca y otros artistas.

La ciudad también recibió la Americas Triathlon Cup Santa Fe 2026, disputada en la Costanera Este, con 105 atletas representantes de 18 países.

En Reconquista, el Concurso Argentino de Pesca del Surubí con Devolución congregó, según los organizadores citados por la Provincia, a más de 50.000 personas y 550 embarcaciones.

El turismo como actividad económica

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, vinculó los resultados con la política provincial de promoción de destinos y organización de eventos.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard, destacó que la convocatoria respondió a una agenda diversa, que combinó grandes festivales con celebraciones tradicionales.

Entre las actividades también figuraron la Fiesta Nacional del Caballo en San Cristóbal, la Fiesta del Mate en Las Rosas y la Fiesta Nacional del Zapallo en Ceres.

El balance oficial muestra una amplia circulación de visitantes por distintas regiones santafesinas. Sin embargo, los datos económicos y de asistencia todavía no cuentan con una evaluación independiente publicada que permita contrastar las estimaciones gubernamentales.