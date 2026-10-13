Dos perros de manto negro fueron encontrados muertos con heridas de bala el sábado por la mañana en un camino rural entre Elortondo y Chovet. El propietario realizó la denuncia y señaló a un productor agropecuario como supuesto responsable del ataque.

El hallazgo ocurrió en un sendero paralelo a las vías, a la altura del canal del Cañaveral. Quien encontró a los animales fue el encargado del campo de su dueño. Tras ser alertado por testigos, el propietario denunció lo sucedido.

Cuando el personal policial acudió al lugar, registró 22 casquillos y 16 perforaciones entre los cuerpos de los dos perros. Esas cifras corresponden al relevamiento informado y no permiten establecer, por sí solas, la secuencia del ataque ni la cantidad de disparos que recibió cada animal.

De acuerdo con la versión del dueño, el productor señalado habría justificado su accionar con el argumento de que los perros corrían a sus vacunos. Esa explicación fue transmitida por el denunciante: el material disponible no incluye una declaración directa de la persona acusada ni una confirmación independiente de lo que hacían los animales antes de morir.

La denuncia atribuye una presunta responsabilidad, pero la información aportada no da cuenta de una imputación ni de una resolución judicial que determine la autoría del hecho.

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