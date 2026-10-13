La Dirección de Emprendedurismo y Economía Social, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Productivo municipal, continúa entregando kits de semillas de primavera-verano. Quienes todavía no los hayan retirado pueden acercarse a las oficinas de Marconi 640, donde se distribuye el remanente de esta temporada.

Los kits incluyen semillas de apio, albahaca, cebolla, lechuga, remolacha, tomate, zanahoria y zapallo. La propuesta está destinada tanto a quienes quieren cultivar alimentos para sus hogares como a emprendedores interesados en producir plantines o incorporarse al espacio de huerteros.

En declaraciones a Pueblo Regional, la directora del área, Ariadna González, explicó que el programa tiene dos ediciones anuales: otoño-invierno, cuya entrega ya se realizó, y primavera-verano. Al hacer un balance de la iniciativa, mencionó un total de 2.000 kits.

Parte de la distribución se concretó durante el Benito del Parque. Sin embargo, algunas jornadas debieron suspenderse por las lluvias y quedaron kits disponibles, que ahora se entregan en la sede de la Dirección.

La propuesta también incluye capacitaciones a cargo de Cristina Aizerven. Estas actividades están dirigidas a vecinos que participan del Benito del Parque y a instituciones vinculadas con el Programa Cultivar. En los espacios educativos, el objetivo es estimular a los docentes para que sostengan las huertas.

Además, se realizó una capacitación sobre huertas en balcones, destinada a personas que no cuentan con patio. Esa alternativa permite incorporar a la propuesta a quienes disponen de espacios reducidos para cultivar.

Según González, en el contexto económico actual cada vez más personas consideran la posibilidad de producir sus propios alimentos. La funcionaria señaló que el Municipio busca acompañar el desarrollo de esas huertas de pequeña escala.

El espacio de huerteros funciona los miércoles junto a la Subsecretaría de Vecinales y también participa del Benito del Parque. González destacó que algunos emprendedores que inicialmente se acercaron a buscar semillas luego se sumaron a las ferias para vender plantines y otros productos. Según explicó, generar oportunidades de comercialización y una salida laboral forma parte de los objetivos de la Secretaría de Desarrollo Productivo.