La Municipalidad de Firmat, a través de su Área de Ambiente, continúa impulsando el programa “El Árbol de Mi Vida”, una propuesta que permite a las familias de la ciudad participar en la plantación y el apadrinamiento de un árbol por cada niño o niña que nace.

La iniciativa se desarrolla desde 2019 y busca relacionar el crecimiento de las nuevas generaciones con el cuidado del ambiente. A través de este mecanismo, cada nacimiento puede quedar asociado a un ejemplar que formará parte del arbolado urbano.

El programa también propone que las familias mantengan un vínculo con el árbol a medida que sus hijos crecen, incorporando la participación ciudadana a las políticas locales de forestación.

Una propuesta que combina ambiente y participación familiar

Desde el municipio destacan que la incorporación de árboles al espacio urbano contribuye a mejorar las condiciones ambientales de la ciudad.

Entre sus principales funciones se encuentran la captación de dióxido de carbono, la generación de sombra, la regulación de la temperatura y la provisión de refugio para distintas especies de aves.

Además, los árboles pueden colaborar con la calidad del aire y el bienestar de quienes utilizan los espacios públicos, especialmente durante los meses de temperaturas elevadas.

En este marco, “El Árbol de Mi Vida” busca sumar una dimensión familiar a las tareas de forestación, permitiendo que los vecinos participen mediante el apadrinamiento de los ejemplares.

La propuesta también pretende fomentar la conciencia ambiental desde la infancia, al asociar un acontecimiento familiar con el crecimiento de un árbol en la ciudad.

Cómo inscribirse en El Árbol de Mi Vida

Las familias interesadas pueden completar el formulario digital habilitado para participar del programa.

Para realizar la inscripción se solicitan los siguientes datos:

Nombre y apellido completo del niño o niña.

Fecha de nacimiento.

Nombre de la madre, el padre o los tutores.

Número de teléfono de contacto.

Un programa que se sostiene desde 2019

Con varios años de implementación, la iniciativa forma parte de las acciones municipales destinadas a promover la forestación y la participación de los vecinos.

La continuidad del programa permite que nuevas familias se incorporen a la propuesta y vinculen el nacimiento de sus hijos con el cuidado de los espacios verdes.

Por otro lado, la información publicada no precisa cuántos ejemplares se plantaron desde su puesta en marcha ni qué sectores de la ciudad fueron alcanzados.

La Municipalidad mantiene disponible el registro para quienes deseen sumarse. Los detalles sobre las próximas jornadas de plantación deberán ser comunicados por el área responsable.