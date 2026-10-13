El equipo del Taller de Vóley de la Municipalidad de Villa Cañás cerró su participación en la fase regular del torneo de Maxivóley Femenino Zona Sur 2026 con dos victorias en Venado Tuerto. Los resultados le permitieron finalizar en el segundo puesto de la clasificación general y asegurarse un lugar en la Copa de Oro, instancia que definirá al campeón de la temporada.

La jornada correspondió a la octava fecha del certamen organizado por la Asociación del Sur Oeste Santafesino y reunió a distintos equipos de la región.

Villa Cañás terminó con el invicto de Club Ciudad

El primer compromiso de las cañaseñas fue ante Club Ciudad, que llegaba a esta fecha sin derrotas en la competencia.

El encuentro comenzó favorable al conjunto rival, que se quedó con el primer set por 25-16. Sin embargo, las representantes de Villa Cañás consiguieron recuperarse en el segundo parcial y lo ganaron por 25-19, llevando la definición a un tercer set.

En el desempate, el equipo municipal se impuso por 15-12 y cerró el partido con una victoria por 2-1.

El resultado tuvo relevancia tanto por los puntos obtenidos como por tratarse de la primera derrota de Club Ciudad en el torneo, según la información difundida por la Municipalidad.

Segunda victoria frente a Jorge Newbery

Después del primer triunfo, el conjunto de Villa Cañás volvió a presentarse en cancha para enfrentar a Jorge Newbery de Venado Tuerto.

En esta oportunidad, las cañaseñas resolvieron el partido en dos sets, con parciales de 25-16 y 25-23.

El primer parcial mostró una diferencia de nueve puntos, mientras que el segundo tuvo una definición más ajustada. Finalmente, el equipo municipal consiguió imponerse por 2-0 y completar la jornada con dos triunfos.

De esta manera, Villa Cañás cerró la última fecha de la fase regular sin derrotas en sus dos presentaciones.

Clasificación a la Copa de Oro

Con los resultados obtenidos en Venado Tuerto, el Taller de Vóley municipal finalizó la fase regular en la segunda posición de la tabla, acumulando 28 puntos.

Esta ubicación le permitió acceder a la Copa de Oro, la instancia de playoffs en la que se definirá el título del Maxivóley Femenino Zona Sur 2026.

La clasificación representa la continuidad del equipo cañaseño en la etapa decisiva del campeonato, después de completar las ocho fechas programadas de la fase regular.

Por el momento, la información difundida no precisa el próximo rival, la fecha de los cruces ni el escenario donde se disputarán los encuentros.

El conjunto de Villa Cañás aguardará la programación oficial de la Copa de Oro para conocer su próximo compromiso y continuar su participación en la competencia regional.