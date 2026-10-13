Lucas Raspall volverá a Firmat el miércoles 14 de octubre para brindar la charla “Vocación y Proyecto de Vida”. La propuesta se desarrollará en la Sala Cultural “Intendente Cardinali”, con encuentros a las 10.30 y a las 14, y estará dirigida a estudiantes del nivel secundario y al público en general.

El primer turno, a las 10.30, estará destinado a alumnos de 4° y 5° año del IVM y de la Escuela de Comercio. Por la tarde, desde las 14, será el encuentro para estudiantes de 4°, 5° y 6° año de la Escuela Técnica. La convocatoria también permitirá la participación de la comunidad, más allá de los grupos escolares previstos para cada horario.

La charla propone reflexionar sobre la vocación, los sueños y los desafíos que atraviesan los jóvenes al construir su futuro. Esos temas serán el eje de una actividad que busca acompañarlos en la elaboración de sus proyectos de vida.

El Gobierno Municipal impulsa la iniciativa a través de Firmat Joven, en el marco de sus acciones de promoción de la salud mental, el bienestar y la prevención. La propuesta cuenta con el acompañamiento de la diputada Fernanda Castellani.

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