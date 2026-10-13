Venado Tuerto será sede de la segunda Jornada Integral sobre Emergencias del Sur de Santa Fe el sábado 17 de octubre, desde las 7.30, en la sala 2 “José Pedroni” del Centro Cultural Municipal. La actividad reunirá a bomberos, equipos de protección civil, fuerzas de seguridad y personal sanitario para trabajar sobre la respuesta ante situaciones críticas en la región.

La participación será libre y gratuita, con inscripción previa a través del sitio web www.venadotuerto.gob.ar. La convocatoria está dirigida a personal comunal y municipal de protección civil, inspectores, guardias urbanas, bomberos, trabajadores de emergencias sanitarias de servicios públicos y privados, e integrantes de las fuerzas de seguridad.

Bajo el lema “Cuando la emergencia nos une”, la propuesta busca fortalecer la preparación técnica y humana de quienes intervienen en emergencias. El programa combinará experiencias de rescate, información sobre riesgos climáticos y herramientas de acompañamiento a personas en crisis, con el objetivo de mejorar la coordinación entre los organismos de respuesta.

Uno de los ejes será el fenómeno de El Niño. De 9 a 10, los meteorólogos Jorge Giometti y Facundo Azar, integrantes del Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático (CMMC SAT), abordarán su desarrollo, estado actual y probable afectación.

La dimensión humana de las intervenciones tendrá varios espacios durante la mañana. De 10.30 a 11, el capellán general Osvaldo Bruguera estará a cargo de una exposición sobre primeros auxilios psicológicos y acompañamiento espiritual en emergencias, dentro del espacio de la Asociación Cristiana de Capellanes Evangélicos de Argentina (ACCEA) – Capellanía PAP.

Luego, de 11 a 12, Esteban Echesuri, de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), desarrollará la charla “Servidores públicos. La dimensión humana de la intervención”. De 12 a 13, la psicóloga Patricia Becerra, coordinadora de Salud Mental de la Región Venado Tuerto del Ministerio de Salud de Santa Fe, expondrá sobre urgencias subjetivas y primeras respuestas ante la crisis.

La apertura de las disertaciones será a las 8.15, con “Brigada USAR – ARG. Experiencia Venezuela”. Participarán el subcomandante Facundo Frutero, el oficial inspector Nelson Cisneros, el suboficial mayor Pablo González y el bombero voluntario Eric Rodríguez, de Bomberos de Venado Tuerto, junto al sargento Pablo Medina, bombero de María Teresa.

El cronograma contempla inscripciones de 7.30 a 8, la bienvenida de autoridades a las 8 y una pausa de 10 a 10.30. El cierre, previsto de 13 a 13.30, estará a cargo de Mauricio Clavero, fiscal regional de la 3ª Circunscripción del Ministerio Público de la Acusación.

Organizan el Gobierno de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, SIES 107, la APSV, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto, la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos y el Gobierno de Venado Tuerto.

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