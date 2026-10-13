Tabla anual: cinco equipos, tres puntos y cuatro fechas decisivas
La tabla anual del fútbol argentino ingresa en su tramo final con cinco equipos separados por apenas tres puntos. A cuatro fechas del cierre de la fase regular del Torneo Clausura 2026, Independiente Rivadavia se mantiene en la primera posición con 52 unidades, aunque sus perseguidores continúan con posibilidades de superarlo.
La última jornada modificó el escenario. Rosario Central derrotó 5-0 al conjunto mendocino y alcanzó los 50 puntos, mientras que Boca y Argentinos Juniors quedaron con 51. Vélez, por su parte, perdió 2-0 ante Lanús y permanece con 49.
De acuerdo con el calendario publicado por TyC Sports, cada candidato afrontará cuatro compromisos que podrían alterar tanto la clasificación anual como la distribución de plazas para las competencias internacionales de 2027.
Así están los cinco candidatos
Los partidos que le quedan a cada equipo
¿Quién tiene el fixture más favorable?
Sobre el papel, Vélez aparece como uno de los equipos con un calendario menos exigente por la posición actual de sus adversarios. Después de recibir a Gimnasia de Mendoza, deberá enfrentar a Central Córdoba, San Lorenzo y Unión.
Rosario Central también presenta una programación que merece atención. El conjunto rosarino no tiene otras competencias simultáneas, según la fuente, y cerrará el torneo como local ante Estudiantes de Río Cuarto.
Por otro lado, Boca afrontará compromisos ante Talleres, Independiente, River y Defensa y Justicia. A esa exigencia se suman las semifinales de la Copa Sudamericana y su participación en la Copa Argentina. La situación física de Leandro Paredes, cuya lesión fue informada tras el empate con Instituto, representa otra cuestión a seguir.
Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors tendrán un enfrentamiento directo en la fecha 14. Ese partido podría resultar determinante porque ambos llegan separados por un punto y necesitan sostener sus resultados para permanecer en los primeros lugares.
Qué está en juego para 2027
Según el sistema de clasificación descripto por TyC Sports, los dos primeros de la tabla anual obtendrán un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027, mientras que el tercero accederá a la segunda fase previa.
Los puestos del cuarto al noveno corresponden inicialmente a la Copa Sudamericana, aunque la distribución definitiva puede modificarse si algún club obtiene un cupo por otra vía.
Belgrano ya consiguió su clasificación tras conquistar el Apertura. Todavía resta determinar los lugares vinculados al Clausura y la Copa Argentina.
Con 12 puntos disponibles para cada uno de los cinco protagonistas, la disputa continúa abierta. La fecha 14, con el cruce entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia, y el Superclásico de la fecha 15 aparecen como dos de los encuentros que podrían modificar el orden de la clasificación.