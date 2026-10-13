Tabla anual: cinco equipos, tres puntos y cuatro fechas decisivas

Independiente Rivadavia conserva el liderazgo, pero Boca, Argentinos Juniors, Rosario Central y Vélez mantienen sus posibilidades. El calendario y los enfrentamientos directos serán determinantes para definir las posiciones.
Deportes13/10/2026GASTON PAROLAGASTON PAROLA

La tabla anual del fútbol argentino ingresa en su tramo final con cinco equipos separados por apenas tres puntos. A cuatro fechas del cierre de la fase regular del Torneo Clausura 2026, Independiente Rivadavia se mantiene en la primera posición con 52 unidades, aunque sus perseguidores continúan con posibilidades de superarlo.

La última jornada modificó el escenario. Rosario Central derrotó 5-0 al conjunto mendocino y alcanzó los 50 puntos, mientras que Boca y Argentinos Juniors quedaron con 51. Vélez, por su parte, perdió 2-0 ante Lanús y permanece con 49.

De acuerdo con el calendario publicado por TyC Sports, cada candidato afrontará cuatro compromisos que podrían alterar tanto la clasificación anual como la distribución de plazas para las competencias internacionales de 2027.

Así están los cinco candidatos

LIGA PROFESIONAL DE FÚTBOL 2026
TABLA ANUAL
La pelea por los puestos de clasificación
POS.EQUIPOPTS.MÁX.
Independiente Rivadavia5264
Boca Juniors5163
Argentinos Juniors5163
Rosario Central5062
Vélez Sarsfield4961
RESTAN 4 FECHAS
Cada equipo tiene 12 puntos en juego. La columna MÁX. indica el puntaje que podría alcanzar si gana todos sus partidos.
Fuente: TyC Sports | 13/10/2026

Los partidos que le quedan a cada equipo

TABLA ANUAL 2026 · 1° PUESTO
INDEPENDIENTE RIVADAVIA
52 PUNTOS
PRÓXIMOS PARTIDOS
FECHA 13
Tigre
LOCAL
FECHA 14
Argentinos Juniors
VISITANTE
FECHA 15
Banfield
LOCAL
FECHA 16
Gimnasia de Mendoza
VISITANTE
12 PUNTOS EN JUEGO
Máximo posible: 64 puntos. Dos partidos de local y dos de visitante.
TABLA ANUAL 2026 · 2° PUESTO
BOCA JUNIORS
51 PUNTOS
PRÓXIMOS PARTIDOS
FECHA 13
Talleres
LOCAL
FECHA 14
Independiente
VISITANTE
FECHA 15
River Plate
LOCAL
FECHA 16
Defensa y Justicia
LOCAL
12 PUNTOS EN JUEGO
Máximo posible: 63 puntos. Tres partidos de local y uno de visitante.
TABLA ANUAL 2026 · 3° PUESTO
ARGENTINOS JUNIORS
51 PUNTOS
PRÓXIMOS PARTIDOS
FECHA 13
Banfield
VISITANTE
FECHA 14
Independiente Rivadavia
LOCAL
FECHA 15
Atlético Tucumán
VISITANTE
FECHA 16
Huracán
LOCAL
12 PUNTOS EN JUEGO
Máximo posible: 63 puntos. Dos partidos de local y dos de visitante.
TABLA ANUAL 2026 · 4° PUESTO
ROSARIO CENTRAL
50 PUNTOS
PRÓXIMOS PARTIDOS
FECHA 13
Atlético Tucumán
VISITANTE
FECHA 14
Huracán
LOCAL
FECHA 15
Sarmiento
VISITANTE
FECHA 16
Estudiantes de Río Cuarto
LOCAL
12 PUNTOS EN JUEGO
Máximo posible: 62 puntos. Dos partidos de local y dos de visitante.
TABLA ANUAL 2026 · 5° PUESTO
VÉLEZ SARSFIELD
49 PUNTOS
PRÓXIMOS PARTIDOS
FECHA 13
Gimnasia de Mendoza
LOCAL
FECHA 14
Central Córdoba
VISITANTE
FECHA 15
San Lorenzo
LOCAL
FECHA 16
Unión
VISITANTE
12 PUNTOS EN JUEGO
Máximo posible: 61 puntos. Dos partidos de local y dos de visitante.

¿Quién tiene el fixture más favorable?

Sobre el papel, Vélez aparece como uno de los equipos con un calendario menos exigente por la posición actual de sus adversarios. Después de recibir a Gimnasia de Mendoza, deberá enfrentar a Central Córdoba, San Lorenzo y Unión.

Rosario Central también presenta una programación que merece atención. El conjunto rosarino no tiene otras competencias simultáneas, según la fuente, y cerrará el torneo como local ante Estudiantes de Río Cuarto.

Por otro lado, Boca afrontará compromisos ante Talleres, Independiente, River y Defensa y Justicia. A esa exigencia se suman las semifinales de la Copa Sudamericana y su participación en la Copa Argentina. La situación física de Leandro Paredes, cuya lesión fue informada tras el empate con Instituto, representa otra cuestión a seguir.

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors tendrán un enfrentamiento directo en la fecha 14. Ese partido podría resultar determinante porque ambos llegan separados por un punto y necesitan sostener sus resultados para permanecer en los primeros lugares.

Qué está en juego para 2027

Según el sistema de clasificación descripto por TyC Sports, los dos primeros de la tabla anual obtendrán un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027, mientras que el tercero accederá a la segunda fase previa.

Los puestos del cuarto al noveno corresponden inicialmente a la Copa Sudamericana, aunque la distribución definitiva puede modificarse si algún club obtiene un cupo por otra vía.

Belgrano ya consiguió su clasificación tras conquistar el Apertura. Todavía resta determinar los lugares vinculados al Clausura y la Copa Argentina.

Con 12 puntos disponibles para cada uno de los cinco protagonistas, la disputa continúa abierta. La fecha 14, con el cruce entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia, y el Superclásico de la fecha 15 aparecen como dos de los encuentros que podrían modificar el orden de la clasificación.

Último momento
Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias