La tabla anual del fútbol argentino ingresa en su tramo final con cinco equipos separados por apenas tres puntos. A cuatro fechas del cierre de la fase regular del Torneo Clausura 2026, Independiente Rivadavia se mantiene en la primera posición con 52 unidades, aunque sus perseguidores continúan con posibilidades de superarlo.

La última jornada modificó el escenario. Rosario Central derrotó 5-0 al conjunto mendocino y alcanzó los 50 puntos, mientras que Boca y Argentinos Juniors quedaron con 51. Vélez, por su parte, perdió 2-0 ante Lanús y permanece con 49.

De acuerdo con el calendario publicado por TyC Sports, cada candidato afrontará cuatro compromisos que podrían alterar tanto la clasificación anual como la distribución de plazas para las competencias internacionales de 2027.

Así están los cinco candidatos

LIGA PROFESIONAL DE FÚTBOL 2026 TABLA ANUAL La pelea por los puestos de clasificación POS. EQUIPO PTS. MÁX. 1° Independiente Rivadavia 52 64 2° Boca Juniors 51 63 3° Argentinos Juniors 51 63 4° Rosario Central 50 62 5° Vélez Sarsfield 49 61 RESTAN 4 FECHAS Cada equipo tiene 12 puntos en juego. La columna MÁX. indica el puntaje que podría alcanzar si gana todos sus partidos. Fuente: TyC Sports | 13/10/2026

Los partidos que le quedan a cada equipo

TABLA ANUAL 2026 · 1° PUESTO INDEPENDIENTE RIVADAVIA 52 PUNTOS PRÓXIMOS PARTIDOS FECHA 13 Tigre LOCAL FECHA 14 Argentinos Juniors VISITANTE FECHA 15 Banfield LOCAL FECHA 16 Gimnasia de Mendoza VISITANTE 12 PUNTOS EN JUEGO Máximo posible: 64 puntos. Dos partidos de local y dos de visitante. TABLA ANUAL 2026 · 2° PUESTO BOCA JUNIORS 51 PUNTOS PRÓXIMOS PARTIDOS FECHA 13 Talleres LOCAL FECHA 14 Independiente VISITANTE FECHA 15 River Plate LOCAL FECHA 16 Defensa y Justicia LOCAL 12 PUNTOS EN JUEGO Máximo posible: 63 puntos. Tres partidos de local y uno de visitante. TABLA ANUAL 2026 · 3° PUESTO ARGENTINOS JUNIORS 51 PUNTOS PRÓXIMOS PARTIDOS FECHA 13 Banfield VISITANTE FECHA 14 Independiente Rivadavia LOCAL FECHA 15 Atlético Tucumán VISITANTE FECHA 16 Huracán LOCAL 12 PUNTOS EN JUEGO Máximo posible: 63 puntos. Dos partidos de local y dos de visitante. TABLA ANUAL 2026 · 4° PUESTO ROSARIO CENTRAL 50 PUNTOS PRÓXIMOS PARTIDOS FECHA 13 Atlético Tucumán VISITANTE FECHA 14 Huracán LOCAL FECHA 15 Sarmiento VISITANTE FECHA 16 Estudiantes de Río Cuarto LOCAL 12 PUNTOS EN JUEGO Máximo posible: 62 puntos. Dos partidos de local y dos de visitante. TABLA ANUAL 2026 · 5° PUESTO VÉLEZ SARSFIELD 49 PUNTOS PRÓXIMOS PARTIDOS FECHA 13 Gimnasia de Mendoza LOCAL FECHA 14 Central Córdoba VISITANTE FECHA 15 San Lorenzo LOCAL FECHA 16 Unión VISITANTE 12 PUNTOS EN JUEGO Máximo posible: 61 puntos. Dos partidos de local y dos de visitante.

¿Quién tiene el fixture más favorable?

Sobre el papel, Vélez aparece como uno de los equipos con un calendario menos exigente por la posición actual de sus adversarios. Después de recibir a Gimnasia de Mendoza, deberá enfrentar a Central Córdoba, San Lorenzo y Unión.

Rosario Central también presenta una programación que merece atención. El conjunto rosarino no tiene otras competencias simultáneas, según la fuente, y cerrará el torneo como local ante Estudiantes de Río Cuarto.

Por otro lado, Boca afrontará compromisos ante Talleres, Independiente, River y Defensa y Justicia. A esa exigencia se suman las semifinales de la Copa Sudamericana y su participación en la Copa Argentina. La situación física de Leandro Paredes, cuya lesión fue informada tras el empate con Instituto, representa otra cuestión a seguir.

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors tendrán un enfrentamiento directo en la fecha 14. Ese partido podría resultar determinante porque ambos llegan separados por un punto y necesitan sostener sus resultados para permanecer en los primeros lugares.

Qué está en juego para 2027

Según el sistema de clasificación descripto por TyC Sports, los dos primeros de la tabla anual obtendrán un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027, mientras que el tercero accederá a la segunda fase previa.

Los puestos del cuarto al noveno corresponden inicialmente a la Copa Sudamericana, aunque la distribución definitiva puede modificarse si algún club obtiene un cupo por otra vía.

Belgrano ya consiguió su clasificación tras conquistar el Apertura. Todavía resta determinar los lugares vinculados al Clausura y la Copa Argentina.

Con 12 puntos disponibles para cada uno de los cinco protagonistas, la disputa continúa abierta. La fecha 14, con el cruce entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia, y el Superclásico de la fecha 15 aparecen como dos de los encuentros que podrían modificar el orden de la clasificación.