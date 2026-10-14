La Municipalidad de Venado Tuerto abrió la inscripción para quienes estén interesados en trabajar durante la temporada de verano 2026/2027 en las Colonias Municipales y Actividades Deportivas organizadas por el gobierno local.

La convocatoria es impulsada por la Secretaría de Territorialidad y Desarrollo Cultural, a través de la Dirección de Deportes, con el objetivo de conformar los equipos encargados de desarrollar las propuestas recreativas, deportivas y acuáticas destinadas principalmente a niños y niñas de la ciudad.

La búsqueda incluye diferentes perfiles profesionales y también contempla la participación de estudiantes avanzados de determinadas carreras.

Qué profesionales pueden inscribirse

Según la información difundida por el municipio, la convocatoria está orientada a profesores de Educación Física, estudiantes avanzados de esa carrera, maestras y maestros de nivel inicial, especialistas en Educación Especial y guardavidas.

También podrán presentar sus datos personas con formación en otras especialidades relacionadas con las actividades previstas.

La intención es conformar un equipo interdisciplinario que pueda acompañar las distintas propuestas, teniendo en cuenta las edades de los participantes, las actividades deportivas y las necesidades específicas de cada grupo.

Entre las tareas que se desarrollan habitualmente en estos espacios se encuentran las actividades recreativas, los juegos grupales, la práctica deportiva y la natación.

Cómo realizar la inscripción

Los interesados deberán completar un formulario digital disponible en el sitio oficial de la Municipalidad de Venado Tuerto.

Inscripción a Colonias de Verano 2026/2027 Convocatoria laboral municipal Formulario y más información: Inscribirse en Deportes Ir al sitio Ir al sitio

El director de Deportes, Nicolás Lorenzetti, explicó que el formulario permitirá conocer la disponibilidad, el perfil y las preferencias de quienes deseen sumarse a los equipos de trabajo.

El funcionario aclaró que completar el registro no significa que la persona quede automáticamente incorporada. Se trata de una instancia previa que permitirá organizar la selección de personal para la próxima temporada.

Una propuesta deportiva para las infancias

Las Colonias Municipales forman parte de las actividades que el gobierno de Venado Tuerto organiza durante el verano, con propuestas orientadas al deporte, la recreación y la integración de niños y niñas.

Desde la Dirección de Deportes señalaron que el programa busca ofrecer espacios de participación y aprendizaje, con actividades adaptadas a las características de los distintos grupos.

Lorenzetti también agradeció la predisposición de quienes participan de estas iniciativas y destacó el propósito de sostener propuestas recreativas y deportivas accesibles para la comunidad.

Por el momento, la información difundida no precisa cuántos puestos estarán disponibles, cuáles serán las remuneraciones ni hasta qué fecha podrán presentarse los aspirantes.

En consecuencia, quienes deseen postularse deberán consultar el formulario oficial para conocer las condiciones vigentes y registrar sus datos.