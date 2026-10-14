La Dirección de Seguridad Alimentaria de la Municipalidad de Venado Tuerto advirtió sobre una modalidad de estafa que utiliza falsas ofertas de empleo gastronómico para cobrar por la supuesta gestión del carnet de manipulación de alimentos. Según informó el responsable del área, Adrián Panozzo, contabilizaron al menos 15 personas damnificadas y presentaron una denuncia penal.

La maniobra comienza con una propuesta de trabajo en un local de la ciudad. Cuando la persona interesada no tiene el carnet, le solicitan entre 25 mil y 30 mil pesos para tramitarlo. De acuerdo con el relato del funcionario, los contactos envían un alias de una billetera digital y, después de recibir el comprobante de transferencia, bloquean a la víctima en WhatsApp.

El área municipal tomó conocimiento de al menos tres casos en los últimos meses, con varias personas afectadas. Las ofertas utilizaron como referencia un reconocido restó bar de calle San Martín, una panadería de avenida Marconi y, en el episodio más reciente, una parrilla de ruta 8. Uno de esos comercios difundió un comunicado para aclarar la situación.

Panozzo informó que la denuncia penal incluyó los datos reunidos y las cuentas a las que se había enviado el dinero, que eran diferentes. Según explicó, la aparición del último caso llevó al municipio a ampliar la difusión de la advertencia para prevenir nuevos engaños.

El funcionario estimó que podría haber más personas afectadas que no realizaron la denuncia. Por eso, la cifra de 15 damnificados corresponde al relevamiento mencionado por el área y no permite establecer el alcance total de la maniobra.

Ante estas propuestas laborales, Seguridad Alimentaria recomendó no entregar información ni pagar a quienes ofrecen gestionar el carnet. El trámite es personal y se realiza en la Municipalidad. Según precisó el área, en Venado Tuerto cuesta 5 mil pesos y se abona recién al recibirlo, después de rendir y aprobar el examen.

Panozzo vinculó ese valor con una decisión del intendente Leonel Chiarella de subsidiar el costo. También explicó que el municipio exige que los establecimientos relacionados con alimentos cuenten con trabajadores que tengan el carnet, un requisito que, según señaló, es utilizado como argumento para pedir dinero en las falsas búsquedas laborales.

Los exámenes se realizan el último lunes de cada mes en Distrito E, ubicado en Santa Fe y Vélez Sarsfield. La próxima instancia informada es el 26 de octubre, con dos horarios disponibles: a las 8.30 y a las 18.

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