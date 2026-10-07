Santa Isabel prepara el Bingo-Nauta en el Centro de Día

El Centro de Día Comunal de Santa Isabel realizará el próximo lunes 12 de octubre una jornada denominada “Bingo-Nauta”, una propuesta recreativa que tendrá como objetivo reunir a niños, niñas, familias y vecinos en una tarde de juegos y encuentro comunitario.

La actividad se desarrollará entre las 15:00 y las 17:00 en las instalaciones del Centro de Día y, según informó la organización, contará con más de 50 premios para quienes participen de las diferentes instancias del bingo.

Además del componente recreativo, la convocatoria tendrá otra particularidad: permitirá que los vecinos conozcan el nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM), recientemente incorporado al Centro de Día y pensado como un nuevo espacio para el desarrollo de actividades destinadas a las infancias, las familias y la comunidad.

Desde la organización invitaron a participar a familias y grupos de amigos, en una propuesta programada para aprovechar la jornada del lunes y generar un espacio compartido dentro de la institución.

Quienes quieran participar deberán contar con sus cartones. Para obtener información y solicitarlos, se encuentra disponible el número telefónico 3462-661719. En la convocatoria original no fue informado el valor de los cartones ni se difundió el detalle de los premios que estarán en juego.

Un espacio con actividades para las infancias

El Centro de Día Comunal forma parte de las políticas sociales y educativas que se desarrollan en Santa Isabel. En años anteriores, el espacio impulsó diferentes propuestas destinadas a niños y niñas, incluyendo acompañamiento escolar, actividades recreativas y talleres. Medios regionales también registraron su participación en distintas iniciativas comunitarias de la localidad.

En este marco, el Bingo-Nauta combinará la actividad recreativa con la presentación del nuevo SUM, ampliando los espacios disponibles para las propuestas que se desarrollan en la institución.

La cita será finalmente el lunes 12 de octubre, de 15:00 a 17:00, en el Centro de Día Comunal de Santa Isabel. La convocatoria está abierta a la comunidad y los cartones pueden solicitarse previamente a través del contacto difundido por los organizadores.