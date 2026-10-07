Los nuevos resultados del Censo Laboral, Social y Habitacional de Santa Isabel 2025 pusieron el foco sobre la situación del empleo en la localidad. Según la proyección estadística difundida a partir del relevamiento, el 30,8% se encuentra dentro de categorías consideradas de empleo informal, mientras que el trabajo formal alcanza al 30,5%.

Para esta parte del estudio se tomó como referencia a la población de 14 años o más y se trabajó sobre una base proyectada equivalente a 3.391 personas. Allí aparecen diferentes situaciones laborales: empleados registrados y no registrados, trabajadores independientes, jornaleros, empleadores, jubilados, trabajadores familiares y otras modalidades.

Dentro del empleo formal, la proyección contabiliza aproximadamente 1.035 personas, mientras que unas 1.044 aparecen agrupadas en modalidades informales. La diferencia entre ambos universos es de apenas 0,3 puntos porcentuales.

Al observar las categorías individualmente, los empleados formales registrados representan el 18,7% y los empleados informales el 14,1%. Además, el 10,8% corresponde a trabajadores independientes registrados y otro 7,5% a independientes no registrados.

Los jornaleros representan el 7%, mientras que jubilaciones y retiros alcanzan el 12,6%. También aparecen el trabajo familiar, las tareas del hogar, el pluriempleo, los patrones o empleadores y el trabajo cooperativo.

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Qué significa el 21,5% que se declaró desocupado

Otro de los indicadores que surge del relevamiento señala que el 21,5% aparece dentro de la categoría "desocupado/a". Aplicado a la proyección utilizada para este apartado, representa aproximadamente 730 personas.

Sin embargo, existe una aclaración metodológica central: ese 21,5% no representa la tasa oficial de desempleo de Santa Isabel.

El porcentaje corresponde a la situación laboral declarada por las personas durante el relevamiento. La tasa oficial de desocupación se calcula sobre la Población Económicamente Activa y requiere determinar, entre otros factores, si una persona está disponible para trabajar y realizó una búsqueda activa de empleo.

Por este motivo, ambos indicadores no pueden compararse directamente.

Una proyección a partir del relevamiento de 2025

La metodología también resulta necesaria para interpretar las cantidades absolutas. El relevamiento alcanzó originalmente a 2.217 personas y 854 viviendas. Luego, los porcentajes obtenidos fueron proyectados estadísticamente sobre una población estimada cercana a los 4.800 habitantes.

Esto significa que las cantidades expresadas en personas constituyen estimaciones y no representan necesariamente esa cantidad exacta de vecinos entrevistados.

En este marco, los resultados permiten construir una referencia sobre la estructura laboral de Santa Isabel. La cercanía entre empleo formal e informal y la proporción de vecinos que manifestó encontrarse sin trabajo aparecen como dos indicadores para seguir la evolución del mercado laboral local y orientar futuras políticas de capacitación, formalización y generación de empleo.