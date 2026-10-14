La relación entre Cristiano Ronaldo y la Selección de Portugal volvió a quedar en el centro de la atención después de que Wayne Rooney, su excompañero en Manchester United, cuestionara públicamente la actitud del delantero tras su conflicto con el entrenador Jorge Jesús.

El exfutbolista inglés se refirió a la situación durante su participación en el programa Stick to United, donde analizó la decisión del portugués de abandonar la concentración nacional y expresó su preocupación por la manera en que está afrontando esta etapa de su carrera.

Según publicó TyC Sports, Rooney consideró que la conducta de Ronaldo perjudicó tanto al cuerpo técnico como al resto del plantel y a la propia Federación Portuguesa de Fútbol.

Las críticas de Rooney a su excompañero

Rooney, quien compartió equipo con Cristiano entre 2004 y 2009, sostuvo que no comprendía la necesidad de exponer públicamente el conflicto.

El inglés también estableció una comparación con la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, al considerar que ambos futbolistas se encuentran en una etapa en la que deben tomar decisiones sobre su continuidad internacional.

«Socavar a tu entrenador y a tus compañeros de la forma en que lo hizo estuvo muy mal», afirmó Rooney, según las declaraciones reproducidas por el medio deportivo.

Además, consideró que todos los futbolistas deben afrontar en algún momento el retiro y opinó que Ronaldo no estaría atravesando ese proceso de la mejor manera.

Sus palabras adquirieron repercusión por el vínculo deportivo que ambos mantuvieron durante una de las etapas más exitosas de Manchester United.

Qué ocurrió entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús

El conflicto se habría originado durante el encuentro entre Portugal y Noruega, disputado en Oslo.

De acuerdo con la versión atribuida a Ronaldo, Jorge Jesús le había anticipado que disputaría aproximadamente 30 minutos. Sin embargo, pese a realizar los ejercicios de calentamiento, finalmente no ingresó.

El delantero interpretó esa decisión como un incumplimiento de lo conversado previamente con el entrenador.

Posteriormente, según la publicación, ambos mantuvieron una conversación en la que se habría acordado que el técnico reconocería públicamente su equivocación.

Ese supuesto compromiso no fue corroborado por una declaración independiente del entrenador, por lo que corresponde considerarlo una versión no confirmada.

El comunicado de Ronaldo y la posibilidad de una sanción

Después de abandonar la concentración, Cristiano Ronaldo difundió un comunicado en el que reconoció que su reacción no había sido adecuada.

«No debí haberlo hecho. La responsabilidad es exclusivamente mía», expresó, según el texto reproducido por TyC Sports.

También ofreció disculpas a sus compañeros y a los simpatizantes portugueses, al tiempo que manifestó su disposición a aceptar las consecuencias disciplinarias que pudiera establecer la Federación Portuguesa de Fútbol.

En ese marco, comenzaron a circular versiones sobre una posible sanción interna, aunque la información aportada no incluye una resolución oficial.

La situación plantea interrogantes sobre la continuidad del delantero en la selección y su relación con el cuerpo técnico.

Por el momento, no se dispone de una confirmación institucional sobre una eventual sanción ni sobre las condiciones de su regreso. La evolución del conflicto dependerá de las decisiones que adopten el jugador, el entrenador y la Federación Portuguesa.