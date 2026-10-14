La UEFA Champions League continúa su calendario este miércoles 14 de octubre con una nueva jornada de la fase de liga. De acuerdo con la programación difundida por TyC Sports, están previstos nueve partidos distribuidos en dos horarios, a las 13:45 y a las 16:00 de Argentina.

Entre los encuentros anunciados sobresale el enfrentamiento entre Manchester City y Paris Saint-Germain, mientras que Real Madrid visitará a Roma y Liverpool jugará frente al LASK de Austria.

La jornada también incluye la presentación del Como 1907, equipo italiano que cuenta con el argentino Nico Paz y tiene como entrenador a Cesc Fàbregas.

Champions League: partidos, horarios y dónde verlos

Partido Hora TV LASK vs. Liverpool 13:45 ESPN Feyenoord vs. Como 13:45 FOX Sports Real Betis vs. Porto 16:00 FOX Sports 2 Bodo/Glimt vs. Borussia Dortmund 16:00 ESPN 3 Manchester City vs. PSG 16:00 FOX Sports Roma vs. Real Madrid 16:00 ESPN Shakhtar vs. AEK 16:00 Disney+ Slovan Bratislava vs. Stuttgart 16:00 ESPN 4 Aston Villa vs. Fenerbahçe 16:00 ESPN 2 Horarios de Argentina. Programación televisiva informada por TyC Sports, sujeta a cambios.

Manchester City y PSG, uno de los encuentros destacados

El partido entre Manchester City y Paris Saint-Germain está anunciado para las 16:00 en el Etihad Stadium de Inglaterra.

Ambos clubes forman parte del grupo de instituciones que han tenido participación relevante en las últimas temporadas de las competencias europeas. El enfrentamiento aparece entre los principales atractivos de la programación.

En ese mismo horario, Real Madrid tiene previsto visitar a Roma en el Estadio Olímpico de la capital italiana.

Por otro lado, Borussia Dortmund figura como visitante de Bodo/Glimt, mientras que Aston Villa recibirá a Fenerbahçe en Villa Park.

Nico Paz y una nueva presentación del Como

Uno de los partidos con presencia argentina prevista es el de Feyenoord frente a Como 1907, anunciado para las 13:45 en Rotterdam.

El equipo dirigido por Cesc Fàbregas cuenta con Nico Paz, futbolista argentino que ha ganado protagonismo en el conjunto italiano. Su eventual participación dependerá de la formación que confirme el cuerpo técnico.

Liverpool, por su parte, aparece como visitante del LASK, también en el primer turno de la jornada.

Cómo se disputa la Champions League 2026/27

La competencia mantiene el formato de fase de liga con 36 equipos, implementado a partir de la temporada 2024/25.

Cada participante disputa ocho encuentros contra diferentes rivales. Los ocho primeros de la clasificación general avanzan directamente a octavos de final, mientras que los equipos ubicados entre los puestos 9 y 24 deben jugar una eliminatoria para acceder a esa instancia.

Los restantes participantes quedan eliminados de la competencia.

En este marco, los resultados de cada jornada inciden en la tabla general y en las posibilidades de clasificación a las siguientes etapas.

La programación definitiva, las sedes y las transmisiones deberán contrastarse con el calendario oficial de UEFA y las señales correspondientes, debido a las inconsistencias detectadas en la publicación original.