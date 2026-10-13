La Municipalidad de Villa Cañás anunció la apertura de inscripciones para un curso gratuito de panificación navideña, una propuesta de formación que permitirá aprender técnicas de elaboración de productos tradicionales de las fiestas de fin de año.

La iniciativa es organizada por la Dirección de Producción y Empleo y la Secretaría de Acción Social, a través del Área local de Igualdad, Género y Diversidad. Las clases estarán a cargo de la chef Brenda Bonifacio y comenzarán el martes 3 de noviembre.

Una capacitación para preparar productos navideños

El curso está dirigido a personas que quieran incorporar conocimientos de panificación o perfeccionar las técnicas que ya utilizan en sus preparaciones.

La propuesta se desarrollará en el marco de las actividades de formación impulsadas por el municipio y tendrá como eje los productos tradicionales que suelen elaborarse y consumirse durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Según explicó la Municipalidad, el objetivo es generar un espacio de aprendizaje donde los participantes puedan adquirir herramientas prácticas y mejorar sus conocimientos relacionados con la elaboración de estos alimentos.

La convocatoria no establece en el comunicado difundido requisitos de experiencia previa, aunque tampoco especifica si existen condiciones particulares para participar.

Cómo inscribirse al curso gratuito

Las personas interesadas podrán anotarse de manera presencial en la oficina de Producción, ubicada en el Centro Cultural de Villa Cañás.

La atención se realiza de lunes a viernes, de 8 a 12 horas. Además, se encuentra habilitado un número telefónico para realizar consultas o comunicarse con el área organizadora.

Datos para la inscripción:

Lugar: oficina de Producción, Centro Cultural de Villa Cañás.

Días: lunes a viernes.

Horario: de 8 a 12.

Teléfono: 3462-546450.

Inicio del curso: martes 3 de noviembre.

Capacitadora: chef Brenda Bonifacio.

Costo: gratuito.

Una propuesta de formación antes de las fiestas

La capacitación se pondrá en marcha durante noviembre, en las semanas previas a las celebraciones de fin de año, cuando aumenta el interés por las elaboraciones navideñas.

Además de permitir incorporar técnicas de cocina, este tipo de formación puede resultar útil para quienes deseen preparar productos para consumo familiar o explorar la posibilidad de realizar elaboraciones por cuenta propia. Sin embargo, el municipio no informó que el curso incluya un módulo específico sobre comercialización o emprendimientos.

Por otro lado, todavía no se dieron a conocer la cantidad de encuentros, los horarios de las clases, el lugar exacto de dictado ni la disponibilidad de cupos.

Por ese motivo, quienes deseen participar podrán consultar esos detalles directamente con la oficina municipal responsable de las inscripciones.