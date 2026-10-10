River necesita recuperar terreno en la tabla anual para mantener sus posibilidades de clasificarse a la Copa Libertadores 2027. Con 42 puntos, ocupa el puesto 11 y está fuera de los lugares de acceso tanto a ese torneo como a la Copa Sudamericana. Tiene un partido menos y su próximo compromiso es ante Estudiantes de Río Cuarto.

El equipo dirigido por Leonardo Ponzio cuenta con seis encuentros y 18 puntos en juego para mejorar su posición. La pelea por los tres primeros lugares de la clasificación acumulada exige una recuperación sostenida y también que los equipos que están por encima dejen unidades en el camino.

Una referencia para calcular lo que podría necesitar son los 57 puntos con los que Argentinos terminó tercero en la tabla anual del año anterior, disputado con el mismo formato. Para alcanzar esa marca, River debería sumar 15 de las 18 unidades disponibles, equivalentes a cinco victorias en seis presentaciones.

Ese cálculo es una estimación, no un puntaje que asegure la clasificación. El corte definitivo dependerá de los resultados de los demás equipos. Argentinos, Boca, Vélez e Independiente Rivadavia aparecen entre los rivales cuya marcha condiciona las posibilidades del conjunto de Núñez de llegar al podio anual.

El calendario agrega dificultad a la búsqueda. Además del encuentro frente a Estudiantes de Río Cuarto, River debe enfrentar a Sarmiento, Racing, Boca, Belgrano y Aldosivi. El superclásico tiene un valor adicional porque Boca también participa de la disputa por los lugares de clasificación.

Desde la llegada de Ponzio, el Millonario consiguió tres triunfos consecutivos ante Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán. Sin embargo, la derrota frente a Huracán y las caídas del comienzo del semestre redujeron su margen para afrontar el tramo final.

La otra vía directa es ganar el Torneo Clausura. River está décimo en la Zona B, por fuera de los puestos de ingreso a los playoffs, de modo que primero necesita mejorar su ubicación para acceder a las instancias eliminatorias y sostener esa alternativa.

Si no consigue el título ni termina entre los tres primeros de la anual, dependerá de eventuales liberaciones de cupos. Entre las combinaciones posibles figuran que Boca gane la Sudamericana o la Copa Argentina, y que un integrante del podio anual se consagre en el Clausura.

Esas posibilidades todavía dependen de resultados deportivos. Por eso, aun si no alcanza los primeros tres puestos, terminar lo más arriba posible en la tabla acumulada puede ser decisivo para aprovechar una eventual reasignación de plazas.