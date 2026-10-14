La victoria de Vasco da Gama sobre Boca Juniors por 1-0 en La Bombonera, correspondiente al partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, tuvo uno de sus momentos centrales en el segundo tiempo. El delantero colombiano Carlos Andrés Gómez fue expulsado después de recibir dos amonestaciones prácticamente consecutivas, en una secuencia que generó protestas y dejó al conjunto brasileño con diez futbolistas.

La situación ocurrió a los 64 minutos de juego, cuando Vasco ya estaba en ventaja. Santiago Ascacibar intentó ejecutar rápidamente un tiro libre para Boca, pero Gómez se interpuso e impidió la reanudación. El árbitro chileno Piero Maza interpretó que correspondía mostrarle la tarjeta amarilla.

Sin embargo, la jugada no terminó allí.

Dos amarillas en apenas diez segundos

Mientras Maza se disponía a sancionarlo, Gómez reaccionó y protagonizó un contacto físico con el juez. El árbitro decidió mostrarle una segunda tarjeta amarilla y, como consecuencia, la roja.

El colombiano manifestó su desacuerdo mediante gestos y reclamó la intervención del VAR, aunque la decisión se mantuvo y debió abandonar el terreno de juego.

De acuerdo con la información publicada por TyC Sports, la expulsión dejaría a Gómez fuera del partido de vuelta en Brasil. La sanción definitiva deberá ajustarse al informe arbitral y a las disposiciones disciplinarias de la Conmebol.

La situación modificó el desarrollo del encuentro, ya que Boca pasó a disputar el tramo final con superioridad numérica. Sin embargo, el conjunto argentino no consiguió revertir el resultado y Vasco sostuvo la diferencia hasta el cierre.

Vasco también reclamó una expulsión de Boca

La actuación arbitral había generado cuestionamientos del equipo brasileño desde los primeros minutos.

A los ocho, Milton Delgado cometió una infracción sobre un futbolista de Vasco da Gama. Según la descripción de la jugada, el mediocampista de Boca llegó tarde a disputar la pelota y terminó impactando con los tapones sobre el talón de su adversario.

Piero Maza resolvió sancionar la acción con una tarjeta amarilla. Los jugadores visitantes consideraron que la infracción merecía una expulsión directa y expresaron su disconformidad.

Se trató de dos decisiones diferentes que provocaron reclamos del mismo equipo: primero, por la sanción aplicada a Delgado y, posteriormente, por la expulsión de Gómez.

Hasta el momento, el texto fuente no incorpora una explicación oficial del cuerpo arbitral sobre los criterios utilizados en ambas acciones.

Boca quedó obligado a buscar la clasificación en Brasil

Más allá de las discusiones arbitrales, el resultado dejó a Vasco da Gama con una ventaja de un gol de cara al segundo partido de la serie.

Boca tendrá que revertir la diferencia como visitante para alcanzar la final del certamen continental. El equipo brasileño, por su parte, buscará sostener el resultado conseguido en Buenos Aires, aunque deberá afrontar la revancha sin Gómez si se confirma la suspensión automática.

La definición de la semifinal también estará condicionada por la sede definitiva del encuentro de vuelta, una cuestión que, según la cobertura original, todavía estaba vinculada a una disputa sobre la utilización del estadio.

La serie permanece abierta y tendrá su resolución en Brasil, donde ambos equipos buscarán un lugar en la final de la Copa Sudamericana.