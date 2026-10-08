El Gobierno de Santa Isabel dio a conocer nuevos resultados del Censo 2025, correspondientes al Eje Salud, que permiten conocer cómo se distribuye la cobertura médica entre los habitantes y qué proporción de la población utiliza los servicios públicos y privados.

Uno de los principales indicadores señala que el 59,9% de los vecinos se atiende en el sistema público de salud, mientras que el 37,3% utiliza servicios privados y el 2,8% corresponde a otras modalidades o no especificó su situación.

Los datos ubican al SAMCO local como uno de los principales establecimientos de referencia para la atención sanitaria de la comunidad.

Casi la mitad de la población no tiene cobertura médica

De acuerdo con los resultados difundidos por el Gobierno local, 2.260 personas, equivalentes al 47,8% de la población relevada, no cuentan con obra social ni medicina prepaga.

En cuanto al resto de los habitantes, el informe indica que el 28,2% dispone de obra social, aproximadamente 1.330 personas, mientras que el 18,9% tiene cobertura de PAMI, con 876 personas registradas. El porcentaje restante se distribuye entre IAPOS y otras coberturas.

Es importante distinguir entre quienes no poseen cobertura médica y quienes efectivamente utilizan los servicios públicos, ya que estos últimos también pueden recibir pacientes afiliados a obras sociales.

En este contexto, el informe oficial sostiene que la falta de cobertura formal en una parte considerable de la población refuerza la importancia del SAMCO dentro de la estructura sanitaria de Santa Isabel.

El SAMCO registró 3.100 atenciones durante septiembre

Como complemento de los resultados censales, el Gobierno local difundió información sobre la actividad del establecimiento sanitario.

Según los registros mencionados en la presentación, durante septiembre se contabilizaron 3.100 atenciones en diferentes especialidades.

La cifra permite dimensionar la actividad del centro de salud, aunque no se precisó cuántos pacientes diferentes fueron asistidos ni cómo se distribuyeron las consultas entre las distintas áreas.

Discapacidad: los datos sobre el acceso al CUD

Otro de los apartados del relevamiento está relacionado con la discapacidad y el acceso al Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Según la información presentada, 972 personas, equivalentes al 20,5% de la población, declararon tener alguna patología o discapacidad.

El informe también señala que el 4,5% posee un CUD vigente y que, entre quienes cuentan con ese certificado, solamente el 12,8% recibe una prestación asociada. La presentación difundida no permite establecer con precisión la base poblacional utilizada para el primer porcentaje.

Además, debe considerarse que declarar una patología no implica necesariamente reunir los requisitos para obtener un CUD.

Desde el Gobierno de Santa Isabel señalaron que estos resultados muestran la necesidad de fortalecer el acompañamiento, el asesoramiento y el acceso a derechos.

Información para planificar la atención sanitaria

La administración local explicó que el objetivo del relevamiento es contar con información para establecer prioridades y orientar futuras políticas públicas.

Los resultados ofrecen un panorama sobre la utilización de los servicios sanitarios y permiten identificar aspectos que requieren un análisis más detallado.

Entre las posibles líneas de trabajo aparecen la demanda de atención pública, el acceso a la cobertura médica y la asistencia a personas con discapacidad.

La publicación de nuevos datos y precisiones metodológicas permitirá evaluar con mayor profundidad las necesidades sanitarias de Santa Isabel.