El Gobierno de Santa Fe dio un nuevo paso en el proyecto del Gasoducto Ruta 93-33, una infraestructura destinada a ampliar el acceso al gas natural en cinco localidades del sur provincial. La apertura de ofertas se realizó el 7 de octubre en Los Quirquinchos, con la participación de ocho empresas interesadas en ejecutar los trabajos.

La iniciativa forma parte de la segunda etapa del Plan Provincial Gasoductos para el Desarrollo y contempla una inversión oficial de $7.187.666.721,31. Su objetivo es extender la infraestructura energética y generar las condiciones necesarias para que más hogares, comercios e industrias puedan acceder al servicio.

Qué localidades están incluidas en el proyecto

El gasoducto comprende cinco poblaciones distribuidas entre los departamentos Caseros y General López:

Chañar Ladeado.

Berabevú.

Gödeken.

Los Quirquinchos.

Cañada del Ucle.

La obra contempla el desarrollo de infraestructura de transporte y abastecimiento de gas natural vinculada a estas comunidades.

Sin embargo, es importante diferenciar la llegada de un gasoducto troncal de la conexión efectiva de los usuarios. Para que el servicio llegue a cada vivienda o establecimiento comercial también pueden ser necesarias redes locales de distribución, instalaciones internas y habilitaciones correspondientes.

Una inversión superior a los 7.187 millones de pesos

La licitación Nº 07/26 fue impulsada por Santa Fe Gas y Energías Renovables (Enerfe), organismo encargado de avanzar con el proceso administrativo.

Durante la apertura de sobres se presentaron ocho propuestas económicas, con cotizaciones que oscilaron entre aproximadamente 6.603 y 8.921 millones de pesos.

Cuatro ofertas quedaron por debajo del presupuesto oficial, aunque el menor precio no determina automáticamente cuál será la empresa adjudicataria. La selección también depende del cumplimiento de las condiciones técnicas, legales y administrativas establecidas en los pliegos.

La Comisión de Evaluación deberá analizar las presentaciones antes de que se adopte una decisión definitiva.

Qué impacto puede tener en la región

La disponibilidad de gas natural representa una posibilidad de transformación para las localidades que actualmente presentan limitaciones de acceso a este recurso.

En el sector residencial, la expansión de las redes puede ofrecer nuevas alternativas para calefacción, agua caliente y cocina. Para comercios e industrias, el servicio puede contribuir a diversificar las fuentes energéticas y reducir costos operativos, según las condiciones de cada usuario.

Además, la infraestructura podría favorecer futuras inversiones productivas en comunidades donde el abastecimiento energético constituye una limitación.

De acuerdo con antecedentes oficiales del proyecto, una vez completada la traza prevista se busca beneficiar a aproximadamente 14.500 habitantes y 29 empresas.

Qué falta para que avance la obra

El procedimiento se encuentra en una instancia administrativa previa a la adjudicación de esta segunda etapa.

Una vez evaluadas las propuestas y cumplidos los requisitos correspondientes, la Provincia podrá definir la contratación y los pasos necesarios para avanzar con la ejecución.

Por el momento, no se cuenta con un cronograma verificado que permita establecer cuándo estará disponible el servicio en cada una de las cinco localidades.

El próximo dato relevante será conocer qué empresa resulta adjudicataria, cuáles serán los plazos de ejecución y cómo se organizarán las intervenciones previstas en cada comunidad.