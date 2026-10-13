La senadora provincial Leticia Di Gregorio y la Fundación de Estudios Superiores y Universitarios General López anunciaron la apertura de inscripciones para un curso gratuito de gomería en Venado Tuerto. La capacitación comenzará el 30 de octubre y estará destinada a personas de todo el departamento General López.

El cursado durará tres semanas y combinará encuentros teóricos por Zoom con prácticas presenciales. La propuesta contará con la colaboración de Faldani Neumáticos y la Cámara de Talleres Automotores y Afines Regional General López (CTAAR). Quienes completen la formación recibirán la correspondiente certificación.

Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el jueves 29 de octubre inclusive mediante el formulario https://forms.gle/KqwrJrjTq22gx1rR6. También se habilitaron como vías de contacto el WhatsApp 3462 676397 y el correo [email protected].

Las clases teóricas se dictarán los viernes 30 de octubre, 6 y 13 de noviembre, de 19 a 21. Para esta parte del curso, los participantes se conectarán de manera virtual, mientras que la instancia práctica requerirá asistir a las instalaciones de Faldani Neumáticos, en Venado Tuerto.

Los encuentros presenciales serán los sábados 31 de octubre, 7 y 14 de noviembre, de 14 a 16. El cronograma contempla así seis clases distribuidas en tres semanas consecutivas, con una jornada teórica y otra práctica por semana.

Gomería será la quinta capacitación del programa de formación en oficios desarrollado durante 2026. Después está previsto el dictado de Construcción en Seco Nivel 2, con el que finalizará la programación anual. La iniciativa ya realizó cuatro cursos y un primer acto de cierre y entrega de certificados a quienes terminaron su formación.

En cuanto al alcance del programa, el balance difundido menciona una participación cercana a los 350 alumnos en las primeras cuatro capacitaciones. Di Gregorio, por su parte, afirmó que más de 350 personas ya finalizaron los cursos este año. Las cifras presentan una diferencia tanto en la cantidad informada como en la condición de participantes o egresados.

El programa también contempla la entrega de herramientas y elementos de trabajo a los diez mejores promedios de cada capacitación. Según explicó la senadora, ese acompañamiento busca facilitar el inicio de una actividad laboral a partir de los conocimientos adquiridos.

Di Gregorio sostuvo además que el objetivo de la formación gratuita es ampliar el acceso al aprendizaje de oficios en las distintas localidades del departamento. En ese sentido, planteó que las capacitaciones apuntan a brindar herramientas para buscar empleo o desarrollar una actividad por cuenta propia.

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