Milagros Herrera conquistó su primer título latino profesional al derrotar a Mía Soledad Nievas por decisión unánime, el 2 de octubre, en el estadio de la Federación Argentina de Box. Con la victoria, la boxeadora obtuvo el cinturón vacante de peso gallo y extendió su invicto a ocho combates.

La pelea se desarrolló durante los diez asaltos pactados y se resolvió con tres tarjetas idénticas: 99-91 a favor de Herrera. La coincidencia de los jueces y la diferencia de ocho puntos en cada puntuación marcaron la amplitud del triunfo.

El enfrentamiento no tuvo una definición anticipada. Ambas boxeadoras completaron la distancia y el resultado se conoció después de la campana final, con la lectura del fallo que consagró a Herrera.

La obtención del cinturón sumó un logro nuevo a su trayectoria: además de conservar un registro sin derrotas, Herrera consiguió su primera coronación profesional en una pelea de campeonato a diez rounds.

El triunfo ante Nievas fue también su tercera victoria de 2026. Antes de esta presentación, había ganado en mayo y en agosto. De esa manera, cerró su actuación de octubre con un récord de ocho triunfos en igual cantidad de presentaciones profesionales.

Su recorrido previo incluye una etapa en el boxeo amateur y participaciones internacionales como integrante del seleccionado argentino. Esa experiencia antecedió al ingreso al profesionalismo, donde ahora añadió un título latino a su campaña invicta.

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