El Ministerio Público de la Acusación pidió un año de prisión efectiva para la mujer investigada por presuntos actos de crueldad animal contra Pluto, el perro rescatado en julio en Venado Tuerto con un grave deterioro de salud. Se trata del máximo de pena previsto actualmente por la Ley Nacional 14.346 para este tipo de delitos.

La presentación fue realizada en el marco de la causa que tiene bajo su responsabilidad al fiscal Facundo Peña, de la Unidad de Salidas Alternativas del MPA de Venado Tuerto, y que se desarrolla bajo la coordinación del fiscal Iván Gastón Raposo, de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Conexos.

Según la acusación fiscal, la mujer era propietaria y responsable del cuidado del animal y habría omitido de manera consciente y prolongada brindarle alimentación adecuada, atención veterinaria continua, tratamiento antiparasitario, higiene y un lugar seguro donde permanecer. Esos hechos forman parte de la hipótesis del MPA y deberán ser discutidos y probados en el juicio.

Pluto fue rescatado el 17 de julio de 2026 en inmediaciones de Azcuénaga al 1500. Al momento de ser asistido presentaba desnutrición severa, pulgas y garrapatas, lesiones cutáneas crónicas e infectadas, pérdida de pelo y mucosas pálidas compatibles con una posible anemia.

Además, los informes incorporados a la investigación consignaron contaminación bacteriana y fúngica en las lesiones. Tras unos quince días de alimentación, tratamiento veterinario y cuidados, el animal mostró una mejoría clínica. Para la Fiscalía, esa evolución constituye uno de los elementos que respaldan la acusación sobre la posibilidad de haber evitado parte de los padecimientos con una asistencia oportuna.

La causa cuenta, según se informó, con un informe veterinario, registros audiovisuales, conversaciones de WhatsApp y declaraciones de vecinos. Algunos testimonios sostienen que Pluto permanecía habitualmente en la calle y que eran terceros quienes le acercaban comida y agua.

La semana pasada se informó la muerte de Pluto. Sin embargo, hasta el momento no se estableció médicamente si su fallecimiento estuvo relacionado con las condiciones que motivaron la investigación. Por ese motivo, cualquier relación causal entre ambos hechos debe considerarse una versión no confirmada.

En este marco, Raposo confirmó que el MPA solicitó la pena máxima contemplada por la legislación vigente: un año de prisión efectiva. La Ley 14.346 establece una escala de 15 días a un año de prisión para quien maltrate o someta a actos de crueldad a animales.

Hasta ahora no trascendió una respuesta pública de la defensa frente al nuevo pedido fiscal. La imputada conserva su estado de inocencia mientras no exista una sentencia firme.

El próximo paso será la resolución del pedido de apertura del juicio oral. En esa instancia, la Fiscalía buscará sostener la acusación con las pruebas reunidas, mientras que la defensa podrá controvertir los hechos, la calificación legal y la pena solicitada.