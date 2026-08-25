Una investigación judicial derivó este martes 25 de agosto en la detención del jefe y el subjefe de la División Microtráfico que presta funciones en Venado Tuerto, en un procedimiento que por estas horas permanece bajo reserva y sobre el cual todavía se conocen pocos detalles oficiales.

Las medidas fueron ejecutadas durante la mañana por agentes de la Agencia de Control Policial de la provincia de Santa Fe. Según la información conocida inicialmente, desde el Ministerio Público de la Acusación confirmaron la existencia de las detenciones y anticiparon que se estaban llevando adelante otros procedimientos vinculados con la misma causa.

Hasta el momento no fueron difundidas oficialmente las identidades de los funcionarios policiales detenidos ni las conductas que la Fiscalía les atribuye.

Tampoco existe información pública sobre eventuales imputaciones, elementos secuestrados durante los operativos o domicilios alcanzados por las medidas. En consecuencia, cualquier versión que relacione las detenciones con filtraciones de información, protección a vendedores de droga, coimas u otra maniobra específica debe considerarse una versión no confirmada.

El dato adquiere relevancia institucional porque ambos funcionarios ocupaban cargos jerárquicos dentro del área encargada de intervenir en investigaciones vinculadas con el narcomenudeo en la región.

Durante los últimos meses, la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones participó en diferentes procedimientos judiciales en Venado Tuerto y localidades cercanas. En abril y mayo se informaron operativos con allanamientos y detenciones por investigaciones de comercialización de estupefacientes. No existe, sin embargo, información que permita relacionar aquellos expedientes con las detenciones conocidas este martes.

Por otro lado, la intervención de la Agencia de Control Policial es un elemento central para comprender el caso, dado que se trata del organismo encargado de investigar irregularidades dentro de la propia estructura policial.

La causa se encuentra en pleno desarrollo. Según indicaron en la información inicial, durante la mañana se realizaban nuevas diligencias y se aguardaba una instancia de comunicación con periodistas.

En este marco, los puntos centrales que deberá esclarecer el Ministerio Público de la Acusación son cuáles son los hechos investigados, desde cuándo se desarrolla la pesquisa, qué participación se atribuye a los dos funcionarios y si existen otras personas bajo investigación.

Hasta que esa información sea comunicada formalmente, las detenciones constituyen el principal hecho confirmado y no permiten, por sí mismas, establecer responsabilidades penales.