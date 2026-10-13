Miguel Ángel Oviedo, campeón del mundo con la Selección argentina en 1978, trabaja como recepcionista y empleado administrativo en el Polideportivo Municipal Carlos Cerutti, en Córdoba. El exmediocampista, que también conquistó la Copa Libertadores y la Intercontinental con Independiente, lleva unos veinte años en esa tarea, lejos de la rutina del fútbol profesional.

Como empleado de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Córdoba, cumple un horario de 14 a 21 en el establecimiento de barrio San Martín. Sus funciones incluyen abrir el estadio, atender el teléfono y recibir a quienes llegan para entrenar. Entre esas personas, algunas todavía reconocen al integrante del primer plantel argentino que ganó un Mundial.

“Siempre tuve perfil bajo”, contó Oviedo en una entrevista con El Gráfico, en la que describió su jornada como “el de una persona común”. Después de retirarse como futbolista, intentó continuar su carrera como entrenador en Racing de Córdoba y en equipos de la liga cordobesa, aunque las oportunidades no llegaron como esperaba.

Nacido en Córdoba el 12 de octubre de 1950, la Cata se formó en Palermo, un club de barrio de la ciudad. Debutó en Primera con Instituto en 1973 y al año siguiente pasó a Talleres, donde construyó el vínculo deportivo que lo convirtió en uno de sus ídolos.

Con la camiseta albiazul fue parte del equipo que disputó la final del Nacional de 1977, perdida frente a Independiente. Su rendimiento lo llevó a la Selección dirigida por César Luis Menotti, quien lo incluyó entre los 22 convocados para el Mundial de 1978.

Oviedo compartió aquel plantel con otros dos futbolistas de Talleres: Luis Galván y Daniel Valencia. Su participación en el torneo fue breve: ingresó en la victoria por 6 a 0 ante Perú, durante la segunda fase de la competencia.

Más adelante pasó a Independiente, el rival de aquella final con Talleres. En Avellaneda integró el equipo campeón del Metropolitano de 1983 y los planteles que conquistaron la Libertadores y la Intercontinental de 1984. Luego regresó al club cordobés, jugó en Deportivo Armenio y se retiró en Los Andes en 1993.

En diálogo con Infobae, Oviedo recordó que recibió 35.000 dólares por el título mundial de 1978. También contó que rechazó ofertas para vender sus camisetas de aquel campeonato y señaló que algunos excompañeros habían tenido que desprenderse de las suyas por necesidad. Una de sus hijas conserva su medalla de campeón.