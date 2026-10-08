Boca Juniors recordó este jueves 8 de octubre a Miguel Ángel Russo, al cumplirse un año de su fallecimiento. A través de sus cuentas oficiales, la institución compartió videos, fotografías y mensajes dedicados al entrenador, quien condujo al equipo a la conquista de la Copa Libertadores de 2007.

Uno de los homenajes incluyó un video con imágenes de Russo durante sus tres ciclos al frente del plantel profesional. La publicación recuperó distintos momentos de su paso por el club, con especial atención a la campaña internacional que terminó con el sexto título continental de Boca.

Posteriormente, la institución difundió una fotografía del entrenador acompañada por una frase: “Siempre en nuestros corazones. Amor con amor se paga. Miguel eterno”.

El homenaje se completó con una selección de imágenes de sus diferentes etapas como director técnico del conjunto xeneize.

La Copa Libertadores de 2007, su mayor logro en Boca

Russo llegó por primera vez a Boca en 2007 y durante esa temporada consiguió uno de los títulos más importantes de su carrera como entrenador.

Con Juan Román Riquelme como una de las figuras del equipo, Boca se consagró campeón de la Copa Libertadores tras superar a Gremio de Brasil en la final, con un resultado global de 5-0.

Ese mismo año, el conjunto argentino disputó el Mundial de Clubes en Japón y alcanzó la final frente al Milan de Italia, que se impuso por 4-2.

Aquella campaña quedó asociada a la trayectoria de Russo y a una etapa del club marcada por su protagonismo internacional.

Su regreso y los títulos nacionales

En 2020, Russo inició su segunda etapa en Boca. Bajo su conducción, el equipo logró quedarse con la Superliga 2019-20 después de superar a River en la definición del campeonato.

También conquistó la Copa de la Liga Diego Maradona, cuya final se disputó en enero de 2021, y alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores 2020.

Su segundo ciclo terminó durante 2021, luego de una serie de resultados que llevaron a la institución a realizar un cambio en la conducción técnica.

Su última etapa y el reconocimiento del fútbol argentino

A mediados de 2025, Russo regresó a Boca para asumir nuevamente como entrenador. Según el balance publicado por Agencia Noticias Argentinas, dirigió 15 encuentros durante ese último ciclo, con cuatro victorias, siete empates y cuatro derrotas.

Su estado de salud condicionó la continuidad de su trabajo hasta su fallecimiento, ocurrido el 8 de octubre de 2025.

La noticia de su muerte generó expresiones de reconocimiento de diferentes sectores del fútbol argentino, incluidos simpatizantes de instituciones rivales.

A un año de aquel momento, Boca volvió a destacar su trayectoria mediante publicaciones que recuperaron sus títulos, sus etapas como entrenador y su vínculo con la institución.

El aniversario también permitió recordar una carrera que se extendió durante varias décadas y que tuvo a Russo como protagonista en numerosos clubes del fútbol argentino.