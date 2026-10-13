Seis instituciones educativas del departamento General López fueron incluidas en un proyecto de inversión provincial destinado a instalar paneles solares y avanzar hacia un consumo eléctrico más eficiente. La iniciativa contempla una asignación de $109.534.960, mediante aportes no reembolsables del Gobierno de Santa Fe.

La propuesta fue gestionada por la diputada provincial Sofía Galnares, en articulación con las comunidades educativas y el Ministerio de Desarrollo Productivo, encabezado por Gustavo Puccini. Los recursos fueron canalizados a través de municipios y comunas para avanzar con las instalaciones.

¿Qué escuelas recibirán los paneles solares?

Los establecimientos alcanzados por el proyecto son:

Villa Cañás: EESOPI Nº 3004 “San José”.

Amenábar: EESOPI Nº 3029 “San José”.

Sancti Spíritu: EESOPI Nº 8075.

Murphy: EESOPI Nº 8121.

Chovet: EESOPI Nº 8137.

Carmen: EESOPI Nº 8092 “Enseñanza Comercial Carmen”.

Los equipos fotovoltaicos permitirán generar electricidad a partir de la radiación solar para abastecer parte del consumo de cada establecimiento. De esta manera, se busca disminuir la energía adquirida a la red y reducir los gastos de funcionamiento.

La capacidad de generación y las características de cada instalación dependerán de las necesidades y condiciones edilicias de las instituciones.

Las gestiones realizadas por Sofía Galnares

La diputada provincial Sofía Galnares explicó que la iniciativa surgió del trabajo conjunto con los equipos directivos de las escuelas y distintas áreas del Gobierno santafesino.

Según indicó la legisladora, el acompañamiento de las autoridades educativas y del Ministerio de Desarrollo Productivo permitió avanzar en las gestiones necesarias para obtener el financiamiento.

Galnares también vinculó la incorporación de paneles solares con los proyectos de educación ambiental que ya se desarrollan en las instituciones.

En el proceso participaron el secretario de Coordinación del Ministerio de Desarrollo Productivo, Federico Carballeira; la subsecretaria de Energías Renovables y Eficiencia Energética, Cecilia Mijich; y el ministro de Educación, José Goity.

Energía renovable y educación ambiental

La iniciativa se relaciona con las políticas provinciales de generación distribuida y eficiencia energética, entre ellas el programa Prosumidores 4.0.

Este esquema promueve que usuarios e instituciones puedan generar electricidad mediante fuentes renovables, utilizarla para su propio consumo y, bajo las condiciones correspondientes, incorporar excedentes a la red.

Además del beneficio económico esperado, la presencia de sistemas fotovoltaicos puede utilizarse como herramienta educativa para abordar contenidos vinculados con energía, ambiente y sostenibilidad.

Los próximos pasos

Con los fondos anunciados, la siguiente etapa será avanzar con la ejecución de las instalaciones en los seis establecimientos.

Hasta el momento, la información disponible no precisa un cronograma definitivo de colocación ni una fecha de puesta en funcionamiento para cada escuela.

El proyecto permitirá incorporar tecnología de generación renovable en instituciones educativas de Villa Cañás y otras cinco localidades del departamento General López.