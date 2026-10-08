La organización de la despedida de Lionel Messi de la selección argentina en el Monumental quedó envuelta en una controversia entre Marketing Sports y River Plate. La productora sostuvo que distintas limitaciones impidieron completar el espectáculo previsto, mientras que el club rechazó parte de esos cuestionamientos en una respuesta al diario Olé.

El desacuerdo se concentra en tres aspectos: la interrupción de la presentación del Grupo Cali, el desmontaje de la pantalla del estadio y la ubicación de las actuaciones musicales posteriores al partido. Las partes dieron explicaciones diferentes sobre las condiciones disponibles y las decisiones tomadas para el evento.

Marketing Sports planteó sus reclamos a través de un comunicado. Allí afirmó que el suministro eléctrico, el sonido y la iluminación estaban a cargo del equipo técnico de River y fuera de su control directo. Según la empresa, un corte de energía durante el primer tema del Grupo Cali interrumpió la actuación y afectó el desarrollo de la presentación.

En su respuesta a Olé, River sostuvo que había sugerido contratar un grupo electrógeno para disponer de una fuente alternativa de energía, pero que la productora no habría seguido esa recomendación. El club explicó que utiliza habitualmente ese recurso en sus partidos como local para complementar el suministro y prevenir interrupciones. Esa versión difiere del planteo de la organizadora sobre las responsabilidades técnicas.

La pantalla del Monumental fue otro motivo de disputa. La productora cuestionó las condiciones y los recursos técnicos disponibles para realizar el espectáculo. Por su parte, River aseguró, también ante Olé, que el desmontaje había comenzado el 8 de julio, 69 días antes del anuncio oficial del partido de despedida. Con esa cronología, la institución sostuvo que los trabajos eran anteriores a la confirmación del evento.

El club agregó que no había rechazado la propuesta de colocar una pantalla LED alternativa y que no existían impedimentos para avanzar con esa opción.

Respecto de las actuaciones posteriores al encuentro, Marketing Sports afirmó que no se autorizó un escenario central. Explicó que debió trasladar el montaje a sectores laterales, cerca de los bancos de suplentes, y adaptar las presentaciones a esa disposición.

Según la productora, esa ubicación y la presencia de personal de seguridad, periodistas y trabajadores operativos dificultaron la visibilidad tanto para Messi como para buena parte del público. River también rechazó ese señalamiento: en la versión brindada a Olé, aseguró que no había dado una respuesta negativa a la instalación del escenario central. Las explicaciones difundidas mantienen abierta la discrepancia sobre ese punto.