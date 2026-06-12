El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, inauguró este jueves en Venado Tuerto el Gasoducto Regional Sur, una obra estratégica que implicó una inversión cercana a los 18.000 millones de pesos y que beneficiará a más de 10.000 habitantes de la región sur provincial.

El proyecto incluye nuevos ramales y refuerzos en localidades como Casilda, Firmat, Villada y Melincué, mejoras en estaciones reguladoras de presión y la ampliación de la capacidad de abastecimiento en Carmen, Murphy, Chovet, Teodelina y Venado Tuerto. Según el Gobierno provincial, esta infraestructura busca fortalecer la producción, atraer inversiones y garantizar un acceso a la energía más competitiva.

Durante el acto, Pullaro resaltó que la obra permitirá a las industrias reducir sus costos energéticos hasta en un 60 %, lo que impactará directamente en el empleo y la competitividad. Asimismo, destacó que las familias se verán beneficiadas con menores costos y mayor calidad de vida.

“En Santa Fe la obra pública no es sinónimo de corrupción, sino de desarrollo, igualdad y trabajo”, afirmó el gobernador, recordando que en sus primeros 29 meses de gestión se invirtieron 2.160 millones de dólares en infraestructura provincial.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, señaló que pocas provincias están ejecutando proyectos de esta magnitud y subrayó que la inversión busca responder a las necesidades del sector productivo y mejorar la competitividad de las empresas locales.