Las inscripciones para un nuevo curso gratuito de gomería están abiertas hasta el jueves 29 de octubre inclusive. La capacitación comenzará el 30 de octubre, tendrá una duración de tres semanas y estará destinada a personas de todo el departamento General López, con actividades prácticas en Venado Tuerto.

La propuesta fue anunciada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio y la Fundación de Estudios Superiores y Universitarios General López. Se desarrollará con modalidad semipresencial y quienes completen el cursado recibirán la certificación correspondiente.

Las personas interesadas pueden inscribirse mediante el formulario https://forms.gle/KqwrJrjTq22gx1rR6. También están disponibles el WhatsApp 3462 676397 y el correo [email protected] como vías de contacto para esta capacitación.

El cronograma combina encuentros teóricos los viernes y prácticas los sábados. Las clases virtuales se realizarán por Zoom el 30 de octubre y el 6 y 13 de noviembre, siempre de 19 a 21. Esa modalidad permitirá seguir la parte teórica desde las distintas localidades del departamento.

Las prácticas presenciales están previstas para el 31 de octubre y el 7 y 14 de noviembre, de 14 a 16, en las instalaciones de Faldani Neumáticos, en Venado Tuerto. De esta manera, el cursado se distribuirá en seis encuentros a lo largo de tres semanas.

Faldani Neumáticos y la Cámara de Talleres Automotores y Afines Regional General López (CTAAR) colaborarán con el desarrollo del curso. La propuesta reúne formación teórica y práctica como parte del programa de enseñanza de oficios impulsado durante 2026.

Gomería será la quinta capacitación del ciclo anual. Según el balance difundido por los organizadores, las cuatro propuestas anteriores reunieron a alrededor de 350 alumnos. Ya se realizó un primer acto de cierre y entrega de certificados para reconocer a quienes finalizaron su formación.

El programa también contempla la entrega de herramientas y elementos de trabajo a los diez mejores promedios de cada capacitación. De acuerdo con los objetivos expresados por sus impulsores, ese acompañamiento busca facilitar el comienzo de una actividad laboral o de un emprendimiento independiente a partir del oficio aprendido.

Después del curso de gomería se dictará Construcción en Seco Nivel 2, que será la última propuesta de la programación de 2026. Así, el ciclo prevé completar seis capacitaciones durante el año, con acceso gratuito para habitantes del departamento General López.

Leé también

Goyechea reclamó a Di Gregorio por Enfermería en María Teresa

Di Gregorio anunció $190 millones para obras en escuelas

Di Gregorio impulsa cambios judiciales para proteger el vínculo de los niños con sus padres