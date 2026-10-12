El Gobierno de Javier Milei enfrentará el jueves 15 de octubre una jornada de presión parlamentaria y reclamos universitarios. Según el escenario descripto por Alberto Lotuf en su editorial, para ese día están previstas una sesión especial de la Cámara de Diputados y la quinta Marcha Federal Universitaria, con demandas sobre financiamiento educativo, salarios y presupuesto.

En el Congreso, la oposición buscará reunir los 129 diputados necesarios para habilitar el debate. El temario incluye el rechazo del DNU 70/2023, una iniciativa sobre endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad. La convocatoria no garantiza que los bloques consigan el número para sesionar ni los votos para aprobar sus propuestas.

El Senado ya rechazó el decreto en 2024. Por eso, un pronunciamiento equivalente de Diputados pondría en discusión la continuidad de una norma cuyo alcance excede la controversia por la Ley de Tierras, uno de los puntos que sumaron tensión a la disputa.

Sobre ese frente judicial, Lotuf reseñó dos decisiones de la Corte Suprema con alcances diferentes. La primera, del 29 de septiembre, rechazó por falta de legitimación una demanda del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata, sin resolver la constitucionalidad de la derogación de la ley.

La segunda, del 9 de octubre, suspendió provisionalmente los efectos del artículo derogatorio hasta que el juez competente examine la legitimación de los demandantes y el pedido cautelar. De acuerdo con esa descripción, ninguna de las dos decisiones constituye una resolución definitiva sobre el fondo de la controversia.

En paralelo, el Consejo Interuniversitario Nacional, las organizaciones sindicales y la Federación Universitaria Argentina convocaron a una nueva movilización. Reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, respuestas salariales y recursos adecuados en el Presupuesto 2027. La coincidencia con la sesión concentrará durante la misma jornada las demandas educativas y la actividad opositora en el Congreso.

Dentro del oficialismo, el encuentro entre Milei y Patricia Bullrich en Olivos agregó una señal política a la previa. La fotografía del desayuno de trabajo fue difundida después de desmarques públicos de la senadora. Lotuf interpretó esa imagen como un gesto de cohesión, aunque esa lectura no permite dar por resueltas las diferencias ni confirmar una estrategia compartida.

La primera definición parlamentaria será si la oposición consigue abrir la sesión. Para las organizaciones universitarias, el objetivo expresado en la convocatoria es obtener respuestas sobre los recursos y los salarios del sistema. Ambos reclamos llegarán al Gobierno el mismo día, mientras sigue abierta la discusión judicial sobre la Ley de Tierras.

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