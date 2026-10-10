Rosario recibe la final de la Copa Santa Fe de Natación

La final de la Copa Santa Fe de Natación se disputará este sábado 10 de octubre desde las 8.30 en el Invencible Centro Acuático Provincial de Rosario. El complejo, ubicado en La Bajada 600, recibirá a nadadores de distintos puntos de la provincia en una jornada que forma parte de la programación deportiva del fin de semana largo.

El centro acuático fue construido para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y volverá a utilizarse para una competencia provincial. La Copa Santa Fe es impulsada por el Gobierno de la Provincia y cuenta con el apoyo de Lotería de Santa Fe. La realización de esta final da continuidad al uso deportivo de la infraestructura preparada para el encuentro continental.

La actividad del sábado en Rosario también incluirá la tercera fecha de la Copa Santa Fe de Atletismo. Comenzará a las 9 en la pista “Luis Brunetto” del Estadio Municipal “Jorge Newbery”, con pruebas para las ramas femenina y masculina.

El programa contempla carreras de 80, 100 y 110 metros, libres y con vallas, además de 2.000 metros marcha. Habrá pruebas de atletismo adaptado sobre 80 y 100 metros, saltos en largo, en alto y con garrocha, y lanzamientos de martillo, bala adaptado, disco y jabalina.

El básquet tendrá encuentros durante el sábado y el domingo en las categorías U17 masculina y femenina. Para la rama masculina, la programación anuncia actividad desde las 18 en Firmat, Reconquista, San Justo, Granadero Baigorria y Venado Tuerto.

En Firmat, Firmat FFC se medirá con Temperley de Rosario, María Juana y Sportivo Rivadavia. Platense de Reconquista jugará ante Regatas Santa Fe, Ceres Unión y Ben Hur de Rafaela. Por su parte, Sanjustino recibirá a Atlético Tostado, Unión de Avellaneda e Independiente de Rafaela.

La clasificación femenina U17 comenzará el sábado a las 10. Un grupo reunirá a Paganini Alumni, Carcarañá y Centenario de Venado Tuerto; el otro estará integrado por Olimpia de Venado Tuerto, ADEO y Náutico.

También el sábado, Casilda será sede de una nueva fecha de la Copa Santa Fe de Golf. El torneo se jugará bajo la modalidad Medal a 18 hoyos, con categorías de caballeros index y damas index.

La agenda continuará el lunes 12 de octubre con la Copa Santa Fe de Triatlón, prevista desde las 7 en la Costanera Este de la ciudad de Santa Fe. La competencia combinará natación, ciclismo y carrera pedestre, y tendrá las modalidades Súper Sprint, Age Group y Élite Nacional.

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