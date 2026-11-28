El sábado 28 de noviembre, Provincial se impuso por 11 a 10 a Gimnasia en la segunda final disputada en Santa Fe, y extendió la definición del campeonato a un tercer partido.

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Gimnasia, que contaba con la ventaja de jugar en su pileta, no pudo cerrar la serie y ahora deberá esperar para disputar el encuentro decisivo.

La tercera y última final se jugará la próxima semana, cuando se conocerá al campeón de la competencia.

El partido fue muy parejo y se definió por un punto, lo que refleja la igualdad entre ambos equipos en esta instancia decisiva.

La serie comenzó con la victoria de Gimnasia en el primer encuentro, por lo que Provincial necesitaba ganar para mantenerse en carrera y lo logró en esta segunda final.

El desenlace del campeonato se espera con expectativa entre los seguidores de ambos equipos, que buscarán quedarse con el título en el próximo partido.

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