Franco Colapinto finalizó en el 14° puesto la clasificación para el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, disputada el sábado 28 de noviembre en el circuito internacional de Lusail. El piloto argentino logró avanzar a la Q2, pero no pudo mejorar su rendimiento y deberá buscar recuperarse en la carrera que se correrá este domingo desde las 13, hora argentina.

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Colapinto señaló que el Alpine presentó dificultades para encontrar el agarre necesario en las curvas rápidas del trazado. "Tenemos poco grip adelante en las curvas rápidas. Es complicado trabajar con el auto, cambiamos un montón de cosas. No va el auto, está costando", explicó tras la sesión.

El piloto destacó el contraste con la carrera anterior, en Estados Unidos, donde logró su mejor resultado del año. "El fin de semana está siendo bastante negro, no le encontramos la vuelta de rosca y estamos lejos de lo que esperamos", afirmó.

Además, identificó la falta de carga aerodinámica como uno de los principales problemas del equipo durante la temporada. "Nos falta downforce", agregó.

En cuanto a la parrilla de largada, la pole position quedó en manos de George Russell con Mercedes, quien marcó un tiempo de 1:21.695. Su compañero Andrea Kimi Antonelli partirá desde la segunda posición, mientras que Lando Norris completará la primera fila. El otro piloto de Alpine, Pierre Gasly, largará desde el 12° lugar.

Colapinto anticipó que intentará aprovechar la carrera para avanzar posiciones y mejorar su rendimiento. "Intentaremos dar lo mejor mañana", expresó con cautela, consciente de que la degradación de los neumáticos y la estrategia de dos paradas obligatorias complican la competencia.

El Gran Premio de Qatar se disputará este domingo 29 de noviembre a partir de las 13 horas en el circuito de Lusail, donde Colapinto buscará revertir un sábado complicado y sumar puntos para Alpine.

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